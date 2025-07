Dalić dovodi legende 'vatrenih' na humanitarni susret u Livno. Stižu Mandžo, Rakitić, Kranjčar

U tjednu obilježavanja 30 godina veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je oslobođeno 14 posto teritorija Republike Hrvatske, s druge strane Dinare, u Livnu u Bosni i Hercegovini, održava se sportsko-zabavni spektakl pod pokroviteljstvom izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

Nogometni klub Troglav 1918 iz Livna uz podršku grada organizira četvrto izdanje kampa Zlatko Dalić za djecu od 9 do 14 godina (od 2011. do 2016. godišta) koji se održava od 4. do 6. kolovoza na Gradskom stadionu Zgona u Livnu, gdje je Dalić imao veličanstveni doček nakon osvajanja srebra s "vatrenima" na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

Kamp su organizirali u šest kategorija prema dobi djece (25 po grupi, ukupno 150) kroz pet treninga. Dobit će sportsku opremu, obroke i piće, imati priliku slušati HNS-ova predavanja, dobiti certifikat i poklon organizatora. Cijena po polazniku je 390 konvertibilnih maraka ili 200 eura, pri čemu svako sljedeće dijete iz iste obitelji ostvaruje 50 posto popusta, a sva su mjesta popunjena.

Finale livanjskog tjedna sporta i zabave održava se u četvrtak, 7. kolovoza na Zgoni, gdje će od 18 sati izabrana selekcija legendi reprezentacije poput Ivice Olića, Marija Mandžukića, Stipe Pletikose, Ivana Rakitića, Vedrana Ćorluke, Danijela Subašića, Roberta Jarnija, Aljoše Asanovića, Nike Kranjčara, Marijana Mrmića, Igora Štimca, Borisa Živkovića, Anthonyja Šerića i drugih igrati protiv momčadi Livno i prijatelji.

Na istom mjestu od 20 sati pjevaju Miroslav Škoro, Neno Ninčević i Hrvatske ruže, koji će dva dana prije biti na središnjoj proslavi 30 godina Oluje na Trgu Ante Starčevića u Kninu, uz Mariju Husar Rimac i goste iznenađenja. Sportsko-zabavni spektakl je i humanitarne prirode, poručuju organizatori koji će uskoro objaviti informacije o ulaznicama.