Dalić: Fifa nas omalovažava. Kako Livaković, Gvardiol i ja nismo bili među najboljima?

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (56) dao je opsežni intervju za HRT, a u njemu je komentirao brojne teme.

Dalić zamjera Fifi što Dominik Livaković nije bio u konkurenciji za najboljeg golmana nakon fantastičnog Svjetskog prvenstva u Katru. Ne shvaća, između ostalog, zašto Joško Gvardiol nije bio najbolji mladi igrač svijeta i zašto on nije bio u užem izboru za najboljeg trenera.

- Ono što je FIFA pokazala prema Hrvatskoj zaista je podcjenjivanje. Mi smo europska reprezentacija, uz Francusku, koja je dva puta bila u polufinalu, imamo dvije medalje sa svjetskih prvenstava, mi smo u zadnje dvije godine najbolji u Europi po rezultatima, mi pokazujemo što je nogomet, Hrvatska je nogomet. FIFA propagira u svom logu i motu da brinu o nogometu, pa onda brini o Hrvatskoj, da tako mala država može napraviti tako sjajne stvari. Onda je moraš podržati i potaknuti. Sad kad je bio izbor za predsjednika FIFA-e opet nisu Hrvatsku spomenuli, a govorili su o svim drugim reprezentacijama. Ne mogu dozvoliti da nas podcjenjuju i omalovažavaju nas i naše rezultate. Mi smo to napravili i zaslužili na terenu. To je jednostavno bio moj osjećaj, zato nisam htio glasati. Ne može biti da Livaković nije bio među prvih pet vratara na svijetu, da Gvardiol nije najbolji mladi igrač na svijetu, pa na kraju krajeva da i ja kao izbornik nisam bio među tri-četiri najbolja izbornika. FIFA mora početi poštivati Hrvatsku - kazao je Dalić za HRT.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'Brazil je bio najlakša utakmica'

Reprezentacija Brazila bila je jedna od favorita za osvajanje Mundijala. Međutim, Hrvatska je nakon penala izbacila peterostrukog svjetskog prvaka. Dalić kaže da je to bila najlakša utakmica za 'vatrene'.

- Ta utakmica za nas je bila najlakša, Brazil je bio favorit za naslov, sjajna, moćna i brza momčad, puna kvalitetnih igrača, odigrali smo s njima utakmicu koja je za proučavati. To je primjer kako reprezentacija koja je lošija po kvaliteti može dobiti, koja je na nižem nivou, može dobiti na način da ima posjed lopte, da radi ono što najbolje zna. Mi smo to činili, sakrili smo loptu i činili ih nervoznima i brzopletima. Oni ne znaju igrati protiv ekipe koja čuva loptu. Tu je bila ključna prevaga. Penali nisu lutrije nego koncentracija i karakter - dodao je Dalić.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Izgradnja kampa

HNS je prošli tjedan objavio planove o konačnoj izgradnji kampa za reprezentaciju. Izbornik je, naravno, sretan zbog toga, ali tvrdi da je kamp odavno trebao biti izgrađen.

- To je odavno trebalo biti. Po našoj infrastrukturi mi smo napravili svjetska čuda. Mi nemamo svoj kamp, sad smo na primjer bili sedam dana u Splitu, sjajna atmosfera, ali nisu to uvjeti da igrači hrvatske reprezentacije treniraju, to nije ono što imaju svaki dan i ono što zaslužuju. Onda je i puno ljudi, puno gužve oko nas, a kad imaš svoj kamp imaš svoj mir, možeš se koncentrirati. Sjajna je stvar da se to pokrenulo, to je sjajna stvar - komentira Dalić.

O Luki

Okupljanje reprezentacije ne može proći bez pitanja o umirovljenju Luke Modrića.

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA

- Luka je sam rekao "nemojte me to više pitati", treba ga pustiti da sam odluči. Čekat ćemo ga, on će sam odlučiti, to će biti njegova osobna odluka. Naš kapetan je velika snaga, velika energija, ono što on pokazuje u njegovim godinama je na ponos i čast njemu. Neću oko njega trošiti niti jednu riječ. Nadam se da će mu se ostvariti želja i da će ostati u Realu, on to zavređuje.

