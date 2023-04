Kustić: Odlučili smo izgraditi novi kamp za reprezentaciju!

Odlučili smo graditi novi kamp. Kroz petnaestak dana ćemo izići s konkretnim informacijama. Nećemo izlaziti prerano, da ne ispada kako se samo želimo fotografirati, rekao je Marijan Kustić (48) na skupštini Hrvatskog nogometnog saveza održanoj u ponedjeljak u Zagrebu.

Velike su to vijesti, posebno nakon što je Trgovački sud u Zagrebu odlučio da NK Zagreb ne treba predati ključeve 'Zagrebella' Gradu Zagrebu. Prema ranije poznatim informacijama, kamp bi se mogao nalaziti u Velikoj Gorici.

Rekordne brojke za HNS

Osim što je najavio velike planove vezane uz infrastrukturu, Kustić se pohvalio i radom HNS-a.

- S preko 18 milijuna kuna pomogli smo županijskim savezima. I to jasno govori koliko savez pomaže. Najbolji smo savez u Hrvatskoj, to pokazujemo u poslovnom i sportskom smislu. Sve kreće iz najmanjih sredina i nikada ih nećemo zaboraviti. Dići ćemo infrastrukturu. Veseli me i novi zakon o sportu koji će omogućiti nova ulaganja u stadione naših prvoligaša - dodao je Kustić.

HNS je zabilježio rekordne financijske brojke nakon velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu u Katru.

- HNS je ostvario najbolji financijski rezultat u povijesti. Prihodi u Kataru su približno onima u Rusiji, iznose 27 milijuna dolara. Znatno su povećani prigodi od TV prava, marketinga i HOO-a. Savez je uprihodio 507 milijuna kuna, dok su rashodi 409 milijuna. Višak je 98,630.000 kuna - kazala je Ružica Bajrić, voditeljica računovodstva HNS-a.

