Dalić ga nije zvao na Mundijal, a on je potpisao novi ugovor s talijanskim Comom do 2031.

Talijanski prvoligaš Como 1907 objavio da je hrvatski branič Ivan Smolčić potpisao novi ugovor koji ga veže uz klub do lipnja 2031. godine, objavio je klub na službenim stranicama. Hrvatski se branič pridružio Comu u siječnju 2025. godine te je od tada postao vrlo važan kotačić prve momčadi, upisavši 41 nastup uz dvije asistencije u Serie A i talijanskom Kupu.

- Ivan je zaradio ovo produženje svojim radom, stavom i konstantnošću koju pokazuje svaki dan. Od prvog trenutka kada je stigao, shvatio je što tražimo od naših braniča, kako s loptom, tako i bez nje, te je nastavio rasti s istinskom poniznošću. Kao treneru, igrači poput Ivana ulijevaju povjerenje. On je pouzdan, izrazito natjecateljski nastrojen i uvijek spreman podrediti se momčadi, a to je upravo onaj mentalitet na kojem želimo i dalje graditi ovaj Como - rekao je Cesc Fabregas, trener Coma.

Oduševljen novim ugovorom je i Ivan Smolić, bivši kapetan Rijeke.

- U Comu sam se odmah osjećao kao kod kuće, a ovo produženje znači da smo obostrano sretni i spremni zajedno graditi našu budućnost. Napredovao sam u taktičkom i obrambenom smislu, uz veliki poticaj trenera u jednoj fantastičnoj, multikulturalnoj svlačionici. Prošla sezona bila je nevjerojatna. Siguran sam da će i iduća biti ista takva, ako ne i bolja, jer igramo u Ligi prvaka. Dat ćemo sve od sebe - istaknuo je za službene stranice kluba.

Inače, Smolčić je za hrvatsku reprezentaciju debitirao u rujnu 2025. godine u pobjedi (1-0)nad Farskim otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ušao je u igru u 80. minuti umjesto Kristijana Jakića na poziciji desnog beka. Bio je pozvan na okupljanje i u listopadu, kao i na američku turneju gdje je odigrao desetak minuta protiv Brazila. Na kraju je izostao je s popisa izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.