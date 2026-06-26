Obavijesti

Sport

Komentari 1
VJERA U NJEGA

Dalić ga nije zvao na Mundijal, a on je potpisao novi ugovor s talijanskim Comom do 2031.

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Dalić ga nije zvao na Mundijal, a on je potpisao novi ugovor s talijanskim Comom do 2031.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao u rujnu 2025. godine u pobjedi (1-0) nad Farskim otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Admiral

Talijanski prvoligaš Como 1907 objavio da je hrvatski branič Ivan Smolčić potpisao novi ugovor koji ga veže uz klub do lipnja 2031. godine, objavio je klub na službenim stranicama. Hrvatski se branič pridružio Comu u siječnju 2025. godine te je od tada postao vrlo važan kotačić prve momčadi, upisavši 41 nastup uz dvije asistencije u Serie A i talijanskom Kupu.

- Ivan je zaradio ovo produženje svojim radom, stavom i konstantnošću koju pokazuje svaki dan. Od prvog trenutka kada je stigao, shvatio je što tražimo od naših braniča, kako s loptom, tako i bez nje, te je nastavio rasti s istinskom poniznošću. Kao treneru, igrači poput Ivana ulijevaju povjerenje. On je pouzdan, izrazito natjecateljski nastrojen i uvijek spreman podrediti se momčadi, a to je upravo onaj mentalitet na kojem želimo i dalje graditi ovaj Como - rekao je Cesc Fabregas, trener Coma. 

Oduševljen novim ugovorom je i Ivan Smolić, bivši kapetan Rijeke. 

- U Comu sam se odmah osjećao kao kod kuće, a ovo produženje znači da smo obostrano sretni i spremni zajedno graditi našu budućnost. Napredovao sam u taktičkom i obrambenom smislu, uz veliki poticaj trenera u jednoj fantastičnoj, multikulturalnoj svlačionici. Prošla sezona bila je nevjerojatna. Siguran sam da će i iduća biti ista takva, ako ne i bolja, jer igramo u Ligi prvaka. Dat ćemo sve od sebe - istaknuo je za službene stranice kluba. 

Inače, Smolčić je za hrvatsku reprezentaciju debitirao u rujnu 2025. godine u pobjedi (1-0)nad Farskim otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.  Ušao je u igru u 80. minuti umjesto Kristijana Jakića na poziciji desnog beka. Bio je pozvan na okupljanje i u listopadu, kao i na američku turneju gdje je odigrao desetak minuta protiv Brazila. Na kraju je izostao je s popisa izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026