Dalić: Završava jedno veliko razdoblje reprezentacije. Tko ostaje? Prerano je za odgovore

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz SAD-a. U zračnoj luci navijači su "vatrenima" pripremili sjajan doček, a izbornik Zlatko Dalić obratio se novinarima. Igrači će sad na odmor pa se vratiti u klubove, a onda ih očekuje Liga nacija.

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Izborniče, nakon što su se emocije malo slegle, kako danas gledate na nastup Hrvatske na prvenstvu?

- Ostaje osjećaj da smo mogli i morali napraviti više. Smatram da smo odigrali kvalitetan turnir i pokazali kako ova reprezentacija još uvijek može igrati na visokoj razini, ali okolnosti nam nisu išle u prilog. Nogomet je takav – nekad nagradi, nekad kazni.

- Posebno bih izdvojio utakmice protiv Portugala i Gane, u kojima smo izgledali onako kako Hrvatska treba izgledati. Šteta što to nije bilo dovoljno za prolazak. Zahvalan sam svim navijačima koji su bili uz nas tijekom cijelog boravka na prvenstvu. Njihova podrška puno nam je značila i stvorila je sjajnu atmosferu.

- Na kraju ipak moramo priznati da smo sami propustili svoju priliku. Bilo je nesretnih okolnosti i naših pogrešaka, a sve to rezultiralo je ranijim povratkom kući nego što smo planirali.

Obrana je prethodnih godina bila jedan od zaštitnih znakova reprezentacije, a ovoga puta primili ste više pogodaka nego na prijašnjim svjetskim prvenstvima. Je li to ono što vas najviše boli?

- Svakako. Ne želim govoriti o sucima, VAR-u ili bilo kakvim vanjskim faktorima. Ključni problem bili smo mi sami. Pogotovo drugi pogodak protiv Portugala u produžecima, koji si reprezentacija naše kvalitete ne smije dopustiti. U takvim situacijama moraš reagirati bolje.

- Portugal smo trebali riješiti i prije isteka regularnog vremena jer smo stvorili dovoljno prilika. No nogomet često zna biti okrutan. Moramo prihvatiti poraz dostojanstveno i izvući pouke.

- Posebno želim pohvaliti igrače koji nisu dobili priliku za nastup. Nitko nije stvarao probleme, svi su ostali maksimalno profesionalni i to dovoljno govori o karakteru ove momčadi.

Sve se više govori o budućnosti. Hoće li Hrvatsku i dalje voditi Zlatko Dalić te ostaje li Luka Modrić dio reprezentacije?

- Prerano je za konačne odgovore. Tek smo se vratili i u idućim danima razgovarat ćemo s vodstvom Saveza o svemu. Zahvalan sam predsjedniku na podršci i povjerenju koje mi je dao.

- Sigurno je da završava jedno veliko razdoblje hrvatske reprezentacije. Iza nas su tri svjetska prvenstva i gotovo deset godina ispunjenih velikim uspjesima, na što svi možemo biti ponosni.

- Istodobno vjerujem da reprezentacija ima kvalitetnu budućnost. Mladi igrači na ovom su prvenstvu pokazali da mogu preuzeti odgovornost. Svaka generacija mora proći teške trenutke prije nego što dođu veliki rezultati. Tako su prolazili Modrić, Perišić, Kramarić i ostali, a sada taj put čeka neke nove igrače.

- Naravno da nam je žao navijača jer smo željeli ostati dulje. No podrška koju smo osjećali od prve do posljednje utakmice pokazuje koliko ljudi vole ovu reprezentaciju, bez obzira na ishod.

Sudac Espen Eskas više neće suditi na ovom Svjetskom prvenstvu. Mijenja li to vaš pogled na ono što se dogodilo?

- Ne mijenja ništa. Nama više nije važno hoće li suditi ili otići kući. Svjesni smo da smo u pojedinim situacijama bili oštećeni i o tome sam govorio jer smatram da Hrvatska zbog svojih rezultata zaslužuje više poštovanja.

- Ipak, ne želim tražiti opravdanja u sucima. Najveća odgovornost je na nama. Nismo odigrali završnice utakmica onako kako smo trebali i zato nećemo tražiti alibi ni u kome.

Nakon svega, imate li i dalje motiv voditi reprezentaciju u novom ciklusu?

- Motiva nikada nije nedostajalo. Voditi hrvatsku reprezentaciju za mene je velika čast i odgovornost. Zahvalan sam na podršci koju osjećam, kako od Saveza, tako i od navijača.

- Sada ćemo u miru analizirati sve što se dogodilo i donijeti odluke koje će biti najbolje za hrvatski nogomet. Nikada neću donositi poteze koji nisu u interesu reprezentacije jer mi je ona uvijek na prvom mjestu.

