SUBOTNJE DRUŽENJE

Dalić i Ćorluka u novoj posjeti reprezentativcima. Evo gdje

Dalić i Ćorluka u novoj posjeti reprezentativcima. Evo gdje
Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dalić i Ćorluka vikend provode u Španjolskoj. Posjetit će Duju Ćaletu-Cara, Luku Sučića i Antu Budimira uoči 25. kola španjolske La Lige; izbornik i njegov pomoćnik Ćorluka gledat će utakmice reprezentativaca

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić (59) i njegov pomoćnik Vedran Ćorluka (40) posjetit će ovaj vikend u Španjolskoj trojicu hrvatskih reprezentativaca nakon što su bili u posjeti igračima u Italiji.

Dalić i Ćorluka, četiri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva, u subotu će u San Sebastianu nazočiti utakmici Real Sociedada i Ovieda koja počinje u 14 sati. Gledat će braniča Duju Ćaletu-Cara (29), koji je ovaj tjedan novinama Mundo Deportivo rekao da se nada minutaži u Real Sociedadu kako bi zaigrao na Svjetskom prvenstvu.

U sastavu petoplasirane momčadi španjolskog prvenstva neće biti veznjaka Luke Sučića (23) zbog ozljede aduktora lijeve noge.

- Dolaze pogledati utakmicu i vidjeti se s Dujom i Lukom, rekao je Hini klupski glasnogovornik Jon Ander Munduate. Takvi posjeti su potpuno uobičajeni iz svih reprezentacija, dodao je u telefonskom razgovoru.

LaLiga - Real Sociedad v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Sučić, koji bi od srijede trebao normalno trenirati sa suigračima u Real Sociedadu, vratio se u početni sastav baskijske ekipe nakon što je krajem prosinca na klupu sjeo novi trener Pellegrino Matarazzo. Prvi dio sezone uglavnom je proveo na klupi za pričuve, a za Hrvatsku je odigrao samo dva susreta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i to s Gibraltarom. Ćaleta-Car, koji je ljetos došao iz Lyona, u rujnu i listopadu je igrao u početnom sastavu Real Sociedada, a onda je završio na klupi za pričuve, sve do dolaska Matarazza.

Dalić i Ćorluka će ga pogledati iz predsjedničke lože stadiona Anoeta, a onda će nastaviti put prema sat vremena vožnjom udaljenoj Pamploni. Ondje će od 18.30 sati gledati napadača Antu Budimira (34) u susretu Osasune Real Madrida, vodeće momčadi prvenstva. Budimir je zabio 13 golova u 26 utakmica za Osasunu, a Dalić je nedavno izjavio da je on među rijetkim hrvatskim napadačima koji redovito zabija za svoj klub.

Dalić i Ćorluka namjeravaju ručati u nedjelju zajedno s Budimirom, Sučićem i Ćaletom-Carom, ujedno jedinom trojicom hrvatskih nogometaša u Primeri. Prošli mjesec je iz Girone otišao vratar Dominik Livaković (31) u Dinamo dok je bivši krilni reprezentativac Josip Brekalo (27) prešao iz Ovieda u njemačkog drugoligaša Herthu iz Berlina.

Glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak potvrdio je Hini da je izbornik Dalić ovaj vikend u Španjolskoj. Izbornik, koji trebao izabrati igrače za Svjetsko prvenstvo, prije desetak dana je sa članovima stručnog stožera obišao hrvatske reprezentativce u Italiji. Ondje je pogledao četiri utakmice Serie A u kojima su nastupili. Zajedničku večeru održali su u Milanu, a na njoj je bio i kapetan Luka Modrić koji je ljetos došao u AC Milan iz Real Madrida.

Hrvatska iduću utakmicu igra 26. ožujka s Kolumbijom u američkom gradu Orlandu, a pet dana kasnije i s Brazilom. Nakon tih prijateljskih utakmica uslijedit će i provjere s Belgijom i Slovenijom prije Svjetskog prvenstva.

