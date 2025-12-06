Obavijesti

Dalić: Igrat ćemo u Torontu pred velikim brojem Hrvata. Satnica nam odgovara, zadovoljni smo

Piše Petar Božičević,
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Protiv Engleske u Dallasu igrat ćemo na velikom stadionu, to je jedina utakmica u prvom krugu u kojoj će se sastati dvije TOP 10 reprezentacije. Dakle, opet imamo tu ekskluzivu da igramo tako veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je kompletnu satnicu dvoboja na Svjetskom prvenstvu i stadione na kojima će igrati. Izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je raspored "vatrenih". 

- Možemo biti zadovoljni, sad znamo tri grada u kojima ćemo igrati, a ono što je jako lijepo jest da ćemo jednu utakmicu igrati u Torontu gdje će sigurno biti pun stadion naših navijača - rekao je i dodao:

- Protiv Engleske u Dallasu igrat ćemo na velikom stadionu, to je jedina utakmica u prvom krugu u kojoj će se sastati dvije TOP 10 reprezentacije. Dakle, opet imamo tu ekskluzivu da igramo tako veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja - kaže izbornik, a prenosi HNS.

Protiv Engleske će Hrvatska igrati 17. lipnja u 22 u Dallasu, protiv Paname 24. lipnja u Torontu, a protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja od 23 sata. 

- Treću utakmicu igramo u Philadelphiji, a satnica nam odgovara zbog naših ljudi koji će utakmice gledati u Hrvatskoj. Dakle, nakon ovog ždrijeba možemo biti zadovoljni, možda smo mogli preskočiti Ganu, ali probat ćemo dati sve od sebe i napraviti najbolje što možemo - zaključio je izbornik. 

