Dalić: Igrat ćemo u Torontu pred velikim brojem Hrvata. Satnica nam odgovara, zadovoljni smo

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je kompletnu satnicu dvoboja na Svjetskom prvenstvu i stadione na kojima će igrati. Izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je raspored "vatrenih".

- Možemo biti zadovoljni, sad znamo tri grada u kojima ćemo igrati, a ono što je jako lijepo jest da ćemo jednu utakmicu igrati u Torontu gdje će sigurno biti pun stadion naših navijača - rekao je i dodao:

- Protiv Engleske u Dallasu igrat ćemo na velikom stadionu, to je jedina utakmica u prvom krugu u kojoj će se sastati dvije TOP 10 reprezentacije. Dakle, opet imamo tu ekskluzivu da igramo tako veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja - kaže izbornik, a prenosi HNS.

Protiv Engleske će Hrvatska igrati 17. lipnja u 22 u Dallasu, protiv Paname 24. lipnja u Torontu, a protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja od 23 sata.

- Treću utakmicu igramo u Philadelphiji, a satnica nam odgovara zbog naših ljudi koji će utakmice gledati u Hrvatskoj. Dakle, nakon ovog ždrijeba možemo biti zadovoljni, možda smo mogli preskočiti Ganu, ali probat ćemo dati sve od sebe i napraviti najbolje što možemo - zaključio je izbornik.