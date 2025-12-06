Obavijesti

NOVA CEREMONIJA

GLEDAJ UŽIVO Kad će i u kojim gradovima 'vatreni' igrati SP?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Amber Searls

Vatreni u skupini smrti s Engleskom, Ganom i Panamom! Raspored SP 2026. bit će otkriven, a navijači s nestrpljenjem iščekuju spektakl koji počinje 11. lipnja. Pratite uživo Fifa prijenos

Nakon glamuroznog ždrijeba u Washingtonu koji je "vatrenima" donio jednu od "skupina smrti", nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje konačni raspored utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. Fifa će u subotu, 6. prosinca, otkriti sve detalje, uključujući gradove domaćine i točna vremena početka svih 104 utakmice.

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Ceremonija ždrijeba održana u petak u Kennedy Centru bila je pravi spektakl. Uz predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je primio i inauguracijsku "Fifinu nagradu za mir", kuglice su izvlačile i sportske legende poput Toma Bradyja. Hrvatska je smještena u skupinu L s Engleskom, Ganom i Panamom, što su mnogi odmah prozvali najtežom skupinom turnira.

Prijenos ceremonije objave rasporeda počinje u subotu u 18 sati po našem vremenu. Navijači diljem svijeta moći će ga pratiti uživo putem službenih stranica Fife i njihova YouTube kanala OVDJE. Predsjednik Fife Gianni Infantino vodit će program koji će konačno otkriti put svake reprezentacije kroz turnir.

Grupna faza SP-a 2026., skupina L

  • Hrvatska - Engleska, 17. lipnja, Toronto/Dallas
  • Hrvatska - Panama, 23. lipnja, Toronto/Boston
  • Hrvatska - Gana, 27. lipnja, New York/Philadelphia

Svjetsko prvenstvo, prvo s 48 reprezentacija, igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. u 16 gradova diljem SAD-a, Meksika i Kanade. Turnir otvaraju domaćin Meksiko i Južna Afrika na legendarnom stadionu Azteca, dok je veliko finale zakazano za 19. srpnja na MetLife Stadiumu u New Jerseyju. Za navijače u Europi termini utakmica bit će izazovni, s početkom u 18, 21 sat, ponoć i 3 ujutro po hrvatskom vremenu.

Objava rasporeda posljednji je veliki korak prije nego što krene prava nogometna groznica. S gotovo dva milijuna već prodanih ulaznica, jasno je da nas čeka najveći sportski događaj u povijesti.

