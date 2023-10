Livajin oproštaj i brojne ozljede stvorile glavobolje Daliću: Ovo su sve opcije za Tursku i Wales

Zlatko Dalić nikad se nije našao u ovakvoj situaciji, nikad se za ovako važne utakmice nije pripremao s toliko oslabljenom reprezentacijom. Hrvatski izbornik definitivno ne može računati na Ivanušeca, Krama gotovo sigurno neće biti spreman, Petko također nije na 100 posto, ozlijeđeni Perišić nije niti na popisu. Jasno, najveći je problem napadačka linija, međutim hrvatski izbornik brine oko još nekoliko pozicija.

Pa, krenimo redom.

Na golu, između stativa, zacementiran je Dominik Livaković. Sad već bivši golman Dinama sjajno brani u Fenerbahčeu, već dugo vremena je Dalićev prvi izbor na "jedinici". I to će tako i ostati.

Prvi Dalićev problem je pozicija desnog bočnog. Na tom mjestu konkuriraju bundesligaši, imenjaci Josip Stanišić i Josip Juranović. Stanišić je u potrazi za većom minutažom došao na posudbu iz Bayerna u Bayer Leverkusen, ali Xabi Alonso ga ne vidi kao standardnog prvotimca. Zasad je u dresu "apotekara" započeo dvije utakmice, obje u Europskoj ligi. U Bundesligi ulazi s klupe, ako uopće i uđe. Juranović je, s druge strane, zbog manje ozljede propustio gostovanje Union Berlina kod Borussije Dortmund, no svejedno bi trebao biti prvi Dalićev izbor na desnom bočnom.

Jedna stoperska pozicija rezervirana je za Joška Gvardiola, a za drugu konkuriraju Josip Šutalo i Domagoj Vida. Šutalo je propustio okršaj Ajaxa s AZ Alkmaarom zbog ukočenja vrata, no s njim bi sve trebalo biti u redu do utakmice s Turskom. Vida se vratio od ozljede i zabijao u posljednje dvije utakmice AEK-a, uz to je i veliki poznavatelj turskog nogometa obzirom na pet sezona provedenih u Bešiktašu. Što ga čini legitimnih kandidatom za prvih 11. A tu je još i Martin Erlić...

Borna Sosa prvi je Dalićev izbor na lijevom bočnom od dolaska među 'vatrene'. Borna je ovog ljeta u transferu karijere prešao iz Stuttgarta u Ajax i uživao povjerenje trenera, sve do debakla protiv Feyenoorda (0-4). U toj ga je utakmici trener izvadio na poluvremenu, a sljedeće dvije gledao je s klupe. Borna Barišić standardan je u Rangersima i to bi mogla biti njegova prednost u odnosu na Sosu.

Ako ništa, bar je u veznom redu, tamo gdje smo najjači, sve u redu! Luka Modrić doći će na okupljanje možda i najsvježiji u svojoj reprezentativnoj karijeri, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić također su sigurni.

A onda dolazimo i do toliko problematičnog, oslabljenog napada. Na desnom krilu konkuriraju Lovro Majer, Mario Pašalić i Nikola Vlašić. Dalić preferira najiskusnijeg među tom trojicom, međutim Pašalić je ove sezone započeo samo tri utakmice za Atalantu, od kojih ga je trener u dva navrata vadio već na poluvremenu. Ni jednu utakmicu ove sezone nije odigrao od prve do zadnje minute. Što se može reći i za Lovru Majera, ali je on od dolaska u Bundesligu započeo svaku utakmicu Wolfsburga. Lijevo krilo zadaje velike probleme Daliću, ali u ovom trenutku za izbornika dvojbe, to je mjesto rezervirano za Josipa Brekala. Jer konkurencije niti nema...

- Brekalo je jučer dao gol protiv Napolija. Zabio je nakon više od godinu dana, ovo je šansa i za njega. Može se vratiti u reprezentaciju na najbolji način, njegova najdraža pozicija je prazna. Otvorila mu se šansa, nema Perišića i Oršića.

Iako je Dalić pred medijima naglasio kako očekuje da će jedan od ozlijeđenog dvojca Kramarić - Petković biti spreman za utakmicu, očekivanja su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Krama ne trenira već desetak dana, a Petko također ne može biti na 100 posto do utakmice s Turskom. Zato je u ovom trenutku Petar Musa najveći favorit za vrh napada 'vatrenih'. Možda bi bio i Marko Livaja, ali se on dan prije okupljanja odlučio naprasno oprostiti od reprezentacije. Zauvijek. Postoji mogućnost i da Hrvatska zaigra s "lažnom devetkom", a najidealniji za tu poziciju je Pašalić.

- Kad dođem u hotel ću sjesti u hotel, zvat ćemo nove igrače. Musa je ostao kao napadač, vjerujem mu, igra dobro u Benfici. Imamo tu druga rješenja, iskreno, nadam se da će Petković i Kramarić biti spremni. Ali ako neće biti na sto posto, nećemo ih forsirati. Vjerujem i našim alternativama, a za Musu je ovo šansa i prigoda da se dokaže. Svatko čeka svoju šansu, njemu je sada došla. Neću puno razbijati glavu i razmišljati o tome koga nema. Tu je Musa, tu je i Pašalić. Očekujem i da će jedan od dvojca Petković/Kramarić biti spreman - kazao je Dalić, koji i dalje može aktivirati pretpozive Belji i Friganu, koji je zbog ozljede propustio zadnje dvije utakmice Westerloa.

Petković je navodno išao u Beograd na tretman.

- Vi me pitate teška pitanja. Bruno radi sve da se oporavi. Daje sve od sebe da se oporavi, nećemo ga forsirati ako nije na sto posto. Možda nije trebao igrati tu utakmicu protiv Hajduka, ali to pokazuje Bruninu želju da pomogne klubu i reprezentaciji. Čuli smo se, privatna je stvar gdje je on. Sve ćemo provjeriti, ako Bruno neće biti u redu, neće igrati.

Potencijalni sastav Hrvatske za Tursku

Hrvatska (4-3-3): Livaković - Juranović, Šutalo (Vida), Gvardiol, Sosa (Barišić) - Brozović, Modrić, Kovačić - Majer, Musa (Pašalić), Brekalo

Kad i gdje igraju 'vatreni' s Turskom i Walesom?

Hrvatska - Turska bit će prva utakmica 'vatrenih' na Opus Areni, a susret se igra u četvrtak s početkom u 20.45 sati. Tri dana kasnije 'vatreni' gostuju u Cardiffu.