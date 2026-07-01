Dalić ima poseban odnos s izbornikom Portugala. Sve je promijenila jedna noć 2017.
Džentlmen, dijelim vrijednosti koje njeguje, kad je došao, došao je u kaotičnom trenutku kad se Hrvatska borila za SP. Ne mogu ga dovoljno nahvaliti, rekao je Roberto Martinez o našem izborniku
Bilo je to prije četiri godine. Utakmica koja odlučuje putnika u osminu finala Svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić (59) i Roberto Martinez (52) srdačno su se izgrlili, jedan drugome predali prigodne poklone, zaželjeli sreću i uputili se na svoja mjesta. Tih 90 minuta svatko od njih imao je svoje brige i probleme, izljeve ljutnje i sreće, ali ostali su svoji. Ljudskost, prijateljstvo i poštenje uvijek je na prvom mjestu.