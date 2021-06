Jesu li pojedinci potrošili kredite? Jesu!

Kratko je i ne posve jasno rekao Zlatko Dalić dan nakon ispadanja Hrvatske s Eura.

Spektakularna utakmica, veličanstven povratak, maestralni džokeri s klupe... Ali ipak navijači nisu zadovoljni. Jer "vatreni" mogu više.

A poraz od Španjolaca, pa i blijede partije u skupini, otvorili su pitanja ozračja u reprezentaciji. I premda je Španjolska nogometna sila, a Hrvatska gotovo isključivo u nokaut fazi gubi od kasnijeg prvaka (Njemačka 1996., Franuska 1998., Portugal 2016., Francuska 2018., a jedino Turska 2008. izbacila je naše pa nije otišla do kraja), svi su se složili da nije to to. Ali tako je jasno da je najbolji generator atmosfere - rezultat. Zato su igrači i naglašavali da im treba samo jedna velika pobjeda da ih malo podigne. Ali ona nije došla. Ne samo na Euru nego puno dulje.

Škotska je 44. momčad Fifine ljestvice. Od zadnjih osam utakmica protiv reprezentacija iz Top 30, Hrvatska nije pobijedila ni jednu.

Mnogo je pokazatelja da nešto ne štima: od Dalićeve poruke prije okupljanja da mora opet stvoriti tim, preko izjava Kramarića prije Eura koje su zvučale maltene kao ultimatum Daliću da mora igrati i izjava svih igrača nakon remija s Češkom „ovo je stvarno loše... ako nešto drastično ne promijenimo, brzo ćemo kući... još od kvalifikacija nije to to...“ Do neshvatljivih poteza Rebića i Gvardiola (a što je radila klupa, kako su im to dopustili u tim trenucima?!) koji su nas koštali dva gola protiv Španjolaca. I na kraju, da zatvori krug, opet Kramarić. Njegov otac novinarima se pojadao da je Dalić kriv što je njegov sin promašio zicer za 4-3 u produžetku, jer mu nije dao da igra dovoljno!?

Andrej je miran i karakteran igrač, koji se na terenu bori za svoje minute. Nije valjda postao tempirana bomba u svlačionici?

Puno je bilo igrača koji su na Euru bili loši, ili u najmanju ruku nisu ispunili očekivanja. Brozović, Kramarić, Petković, Rebić... Ali kad netko potroši kredite, to znači da ga izbornik više neće zvati.

Pa na koga to onda Dalić misli? Jedini igrači stariji od 30 godina koji su igrali su Modrić, Perišić, Lovren i Vida.

Rebića za onu glupost s kopačkama više ne zvati... bila bi još veća glupost. Njemu je 27 i tek ulazi u najbolje igračke godine. Kao i Petković (26), koji je bez obzira na sve svoje mušice i dalje igrač koji može donijeti puno. Da ne govorimo o Kramariću (29) i Brozoviću (28), motoru prvaka Italije.

Dalićev je zadatak da svakako odstrani „trulu jabuku“ ako ju je detektirao, ali prije svega mora pronaći igru, ispraviti svoje pogreške. Kojih je bilo. Možda i najveća je bila nedosljednost. On mora opet stvoriti tim i vratiti momčadski, pobjednički duh, u ova dva mjeseca razgovarati s igračima.

Jer odmah na početku rujna čekaju nas Rusija, Slovačka i Slovenija. Napaljeni na svjetske doprvake. Tada možemo napraviti ogroman korak prema Kataru. Ali ga i - izgubiti. Najviše ovisi o Daliću.