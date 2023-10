Dalić: Ispričavam se, ja sam kriv. Nismo stvorili šansu!

Tko je nakon dvije sigurne pobjede u rujnu i prvog mjesta u skupini mogao i pomisliti da će se Hrvatska mjesec dana kasnije nalaziti na trećem mjestu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo i grčevito se boriti za plasman u Njemačku. Nažalost, nakon silnih izostanaka i katastrofalne igre protiv Turske i Walesa, to je sada naša realnost.

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Nakon brodoloma u Osijeku, 'vatreni' su izgubili i u Cardiffu od Velšana (2-1) koji su nas pretekli na ljestvici i zakomplicirali nam put do Eura.

Foto: Nick Potts/PIXSELL

Zlatko Dalić razočaranog pogleda je na rubu svog prostora s knedlom u grlu promatrao nemoćnu izvedbu hrvatskih reprezentativaca. Nisam više nije znao kako spriječiti taj brodolom. Uništio nas je Harry Wilson koji je zabio dva gola, a jedini gol za nas zabio je Mario Pašalić. Bilo je kasno, nismo uspjeli ni do boda.

Izbornik je nakon utakmice teško dolazio do riječi.

Još jedan poraz, kako ste vidjeli utakmicu?

- Zaslužen poraz, protivnik je bio bolji i agresivniji od nas, više želje, svoje situacije riješio. Nismo imali energije, imamo problem naprijed, bez ideje i načina da dođemo do gola. Ovo je loše. Dvije utakmice smo izgubili u tri dana, doveli smo se u tešku situaciju, moramo ovisiti o drugima. Ostale su još dvije utakmice. Ja sam krivac, mogao sam bolje pripremiti i složiti utakmicu, moramo glavu gore i idemo dalje, imamo dvije utakmice, teška je situacija - rekao je Dalić za Novu TV.

Tri promjene ste napravili u odnosu na Tursku, Vida umjesto Šutala?

- Nismo imali agresiju i energiju u obrani, htio sam da to Vida donese i donio je. Nismo bili svi na razini, tako se poklopilo, jako loše, moramo se brinuti. Kad nemamo energije i ne stvorimo nijednu šansu, to je problem.

Foto: Nick Potts/PIXSELL

Prvi šut u okvir gola imali smo u 75. minuti kada je Pašalić smanjio na 2-1.

- Upravo to. Naprijed nismo imali ideju i kreaciju što nas je krasilo, bili smo bezidejni i bez situacija, ne znam što bih rekao, bilo je jako loše. Moramo se ispričati za ovo što je bilo i čekati te dvije utakmice u studenom. Neće biti lako, u problemima smo, ne ovisimo sami o sebi, mora se nešto i poklopiti. Nadam se da ćemo se oporaviti kroz 30 dana i biti bolji.

Tri promjene na poluvremenu je izbornik napravio.

- Htjeli smo okrenuti situaciju, uvesti špicu i veznog, probati preko boka. Juranović je imao problem. Drugačije smo se postavili, ali naša greška i odmah primimo gol. I sve krene kako treba po njih, protivnik agresivan, mi ništa nismo napravili.

U rujnu smo imali komotnu situaciju, ali više ne ovisimo o sebi.

- Ljuti me što smo došli u ovu situaciju, ali očito ne možemo ništa napraviti glatko, imamo puno problema. Moramo gledati kako ćemo se dignuti i igrati protiv Latvije u gostima, to je najvažnije, da prebrodimo i saberemo se. Imamo Latviju u gostima i Armeniju kući, to je za nas biti ili ne biti.