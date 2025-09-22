Dalić gleda prema Mundijalu! Dvojac nije ni blizu spreman, a jedan bi ponovno mogao upasti

Zlatko Dalić objavio je popis igrača na koje računa za dvije kvalifikacijske utakmice na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Hrvatska će u listopadu gostovati kod Češke (9. listopada), pa tri dana kasnije u Varaždinu ugostiti Gibraltar. I već u listopadu bi svi skupa mogli slaviti, dvije pobjede vode "vatrene" na novi Mundijal.

Izbornikov popis donio je dosta iznenađenja, prije svega što su se na njemu našli Josip Stanišić i Mateo Kovačić. Dosta čudno, desni bek Bayerna je prošli tjedan zaradio parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta desnog koljena, teško je očekivati da će Stanišić već za 20-ak dana biti na terenu, još k tome u idealnoj formi. A ono što čudi još više da na ovom popisu nema drugog desnog beka.

Mateo Kovačić i dalje nije u kombinacijama za službene utakmice Manchester Cityja, već dvoboje svoje momčadi još gleda s tribina. Hrvatski veznjak se liječio i u SAD-u, još nije poznato kada će se vratiti na teren. A ponavljamo, do Češke je (Kovačića se sigurno neće forsirati za Gibraltar) ostalo 20-ak dana. Naš je dojam, premalo vremena. Ali, u HNS-u sigurno znaju što rade.

U oči upada i prilično velik popis igrača na pretpozivu, tu se našlo čak 12 imena. I pitanje je - čemu sve to? Koja je uopće mogućnost da s tog pretpoziva budu povučena dva golmana (Ivor Pandur i Karlo Letica) ili tri centralna napadača - Bruno Petković, Petar Musa i Igor Matanović. Razumijemo kako Dalić svima želi dati do znanja da su bitni, da ih se prati, ali samo se rijetki mogu nadati pozivu u reprezentaciju.

Izbornik bi mogao s tog popisa aktivirati nekog desnog beka, Ivana Smolčića ili Josipa Juranovića, posebice ako Stanišić doista otpadne za ovu akciju. A možda se tu nađu i obojica, bez obzira što ni Juranović ne participira za utakmice svog Union Berlina. Kao što smo najavljivali, Dalić je u reprezentativnu priču vratio Luku Sučića (ali samo na pretpoziv), što je i sasvim logičan potez.

Sigurni smo kako će ovaj popis hrvatskog izbornika do drugog tjedna listopada doživjeti - nekoliko promjena. Teško je očekivati da ćemo u reprezentaciji do Češke vidjeti i Stanišića i Kovačića, a bit će zanimljiv i slučaj Luke Vuškovića. Mladi stoper je svjetska klasa, on će sigurno sredinom listopada konkurirati i za kvalifikacijski dvoboj U-21 vrste protiv Ukrajine. Koliko će ga Dalić koristiti u A vrsti?

Na popisu (s pretpozivima) Zlatka Dalića našla su se čak 34 imena što znači kako je ovo prvi pogled hrvatskog izbornika prema Mundijalu sljedeće sezone. I to je, u ovom trenutku, neka šira priča Dalića za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Jasno, do sljedećeg ljeta tu će još netko upasti, netko vjerojatno i ispasti, ali ovo su imena na koje izbornik računa dogodine.