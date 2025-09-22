Na ovom će popisu do Češke i Gibraltara biti promjena, to je sasvim sigurno. No čini se kako je Dalić namjerno proširio reprezentativni kadar, prvi put na jednu listu stavio sva imena koja vidi za SP 2026. Za sada...
Dalić gleda prema Mundijalu! Dvojac nije ni blizu spreman, a jedan bi ponovno mogao upasti
Zlatko Dalić objavio je popis igrača na koje računa za dvije kvalifikacijske utakmice na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Hrvatska će u listopadu gostovati kod Češke (9. listopada), pa tri dana kasnije u Varaždinu ugostiti Gibraltar. I već u listopadu bi svi skupa mogli slaviti, dvije pobjede vode "vatrene" na novi Mundijal.
Izbornikov popis donio je dosta iznenađenja, prije svega što su se na njemu našli Josip Stanišić i Mateo Kovačić. Dosta čudno, desni bek Bayerna je prošli tjedan zaradio parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta desnog koljena, teško je očekivati da će Stanišić već za 20-ak dana biti na terenu, još k tome u idealnoj formi. A ono što čudi još više da na ovom popisu nema drugog desnog beka.
Mateo Kovačić i dalje nije u kombinacijama za službene utakmice Manchester Cityja, već dvoboje svoje momčadi još gleda s tribina. Hrvatski veznjak se liječio i u SAD-u, još nije poznato kada će se vratiti na teren. A ponavljamo, do Češke je (Kovačića se sigurno neće forsirati za Gibraltar) ostalo 20-ak dana. Naš je dojam, premalo vremena. Ali, u HNS-u sigurno znaju što rade.
U oči upada i prilično velik popis igrača na pretpozivu, tu se našlo čak 12 imena. I pitanje je - čemu sve to? Koja je uopće mogućnost da s tog pretpoziva budu povučena dva golmana (Ivor Pandur i Karlo Letica) ili tri centralna napadača - Bruno Petković, Petar Musa i Igor Matanović. Razumijemo kako Dalić svima želi dati do znanja da su bitni, da ih se prati, ali samo se rijetki mogu nadati pozivu u reprezentaciju.
Izbornik bi mogao s tog popisa aktivirati nekog desnog beka, Ivana Smolčića ili Josipa Juranovića, posebice ako Stanišić doista otpadne za ovu akciju. A možda se tu nađu i obojica, bez obzira što ni Juranović ne participira za utakmice svog Union Berlina. Kao što smo najavljivali, Dalić je u reprezentativnu priču vratio Luku Sučića (ali samo na pretpoziv), što je i sasvim logičan potez.
Sigurni smo kako će ovaj popis hrvatskog izbornika do drugog tjedna listopada doživjeti - nekoliko promjena. Teško je očekivati da ćemo u reprezentaciji do Češke vidjeti i Stanišića i Kovačića, a bit će zanimljiv i slučaj Luke Vuškovića. Mladi stoper je svjetska klasa, on će sigurno sredinom listopada konkurirati i za kvalifikacijski dvoboj U-21 vrste protiv Ukrajine. Koliko će ga Dalić koristiti u A vrsti?
Na popisu (s pretpozivima) Zlatka Dalića našla su se čak 34 imena što znači kako je ovo prvi pogled hrvatskog izbornika prema Mundijalu sljedeće sezone. I to je, u ovom trenutku, neka šira priča Dalića za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Jasno, do sljedećeg ljeta tu će još netko upasti, netko vjerojatno i ispasti, ali ovo su imena na koje izbornik računa dogodine.
