Dalić je hit na tržištu! Evo koje tri ponude ima bivši izbornik

Zlatko Dalić i dalje je jedno od najzvučnijih trenerskih imena na nogometnom tržištu nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije. Bivši izbornik 'vatrenih', prema pisanju Sportskih novosti, ima nekoliko vrlo konkretnih ponuda za nastavak karijere.

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Među njima se ističe ona iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja bi prema dostupnim informacijama Daliću mogla donijeti oko pet milijuna eura godišnje. Osim interesa iz UAE-a, u posljednje vrijeme sve se glasnije spominju i mogućnosti da preuzme reprezentacije Saudijske Arabije ili Južne Koreje.

Ipak, Dalić navodno ne bi krenuo u novi izazov bez ljudi koji su ga pratili tijekom najuspješnijeg razdoblja na klupi Hrvatske. Postoji mogućnost da novi angažman prihvati zajedno s većim dijelom svog dosadašnjeg stručnog stožera.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uz njega bi tako trebali ostati Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i analitičar Marc Rochon, a u kombinacijama za nastavak suradnje spominju se i Vedran Ćorluka te kondicijski trener Luka Milanović.

Dalić je hrvatsku reprezentaciju vodio od 2017. godine i u tom razdoblju ostvario najveće uspjehe u povijesti 'vatrenih'. Hrvatsku je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru 2022. te srebra u Ligi nacija 2023. godine, čime je postao najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još uvijek nije poznato hoće li Dalić karijeru nastaviti u nekom od bogatih klubova ili reprezentacija s Bliskog istoka ili će prihvatiti izazov na azijskoj nogometnoj sceni.