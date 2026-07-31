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BLIZU JE KONAČNE ODLUKE

Dalić je hit na tržištu! Evo koje tri ponude ima bivši izbornik

Piše Ivan Kužela,
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Dalić je hit na tržištu! Evo koje tri ponude ima bivši izbornik
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dalić je na meti bogatih ponuda iz UAE-a, Saudijske Arabije i Južne Koreje, a jedna mu nosi čak pet milijuna eura godišnje. U novi posao možda kreće sa starim stožerom

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Zlatko Dalić i dalje je jedno od najzvučnijih trenerskih imena na nogometnom tržištu nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije. Bivši izbornik 'vatrenih', prema pisanju Sportskih novosti, ima nekoliko vrlo konkretnih ponuda za nastavak karijere.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Među njima se ističe ona iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja bi prema dostupnim informacijama Daliću mogla donijeti oko pet milijuna eura godišnje. Osim interesa iz UAE-a, u posljednje vrijeme sve se glasnije spominju i mogućnosti da preuzme reprezentacije Saudijske Arabije ili Južne Koreje.

Ipak, Dalić navodno ne bi krenuo u novi izazov bez ljudi koji su ga pratili tijekom najuspješnijeg razdoblja na klupi Hrvatske. Postoji mogućnost da novi angažman prihvati zajedno s većim dijelom svog dosadašnjeg stručnog stožera.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uz njega bi tako trebali ostati Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i analitičar Marc Rochon, a u kombinacijama za nastavak suradnje spominju se i Vedran Ćorluka te kondicijski trener Luka Milanović.

Dalić je hrvatsku reprezentaciju vodio od 2017. godine i u tom razdoblju ostvario najveće uspjehe u povijesti 'vatrenih'. Hrvatsku je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru 2022. te srebra u Ligi nacija 2023. godine, čime je postao najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još uvijek nije poznato hoće li Dalić karijeru nastaviti u nekom od bogatih klubova ili reprezentacija s Bliskog istoka ili će prihvatiti izazov na azijskoj nogometnoj sceni.

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