KOMENTAR PLUS+

Dalić je najavio da će se obrana igrati do iznemoglosti, ali na visini je bio jedino: Livaković

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 'Vatreni' su na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu izgubili od Engleske 4-2, no više od samog poraza brinu četiri primljena gola i veliki broj pogrešaka u obrani