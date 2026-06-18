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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Dalić je najavio da će se obrana igrati do iznemoglosti, ali na visini je bio jedino: Livaković

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 'Vatreni' su na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu izgubili od Engleske 4-2, no više od samog poraza brinu četiri primljena gola i veliki broj pogrešaka u obrani

U fantastičnom ambijentu pred preko 70.000 gledatelja Hrvatska je u Dallasu na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske 4-2. Poraz je stigao kao plod slabe igre i pogrešaka koje su presudile pitanje pobjednika, da Dominik Livaković nije bio raspoložen poraz je mogao biti i teži. Uoči puta u Ameriku izbornik Zlatko Dalić je kazao: "Moj fokus na pripremama i SP-u je faza obrane. Tu smo najjači. Inzistirat ćemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir, nećemo umirati u ljepoti", ali kad je obrana u pitanju danas je na visini zadatka bio samo Livaković. Previše pogrešaka su Modrić i društvo danas napravili da bi ostvarili bolji rezultat. 

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