Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta
Hrvatska bodyfitness reprezentativka Dejanira Žuklić ostvarila je povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu održanom od 13. do 17. studenoga u Santa Susanni.
| Foto: Privatni album
Hrvatska bodyfitness reprezentativka Dejanira Žuklić ostvarila je povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu održanom od 13. do 17. studenoga u Santa Susanni. |
Foto: Privatni album
Hrvatska bodyfitness reprezentativka Dejanira Žuklić ostvarila je povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu održanom od 13. do 17. studenoga u Santa Susanni.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Riječanka je osvojila dvije zlatne medalje i titulu apsolutne svjetske prvakinje, potvrdivši status jedne od vodećih sportašica u ovom sportu.
| Foto: Instagram/
Foto Privatni album
Žuklić je briljirala u kategoriji Master Bodyfitness 35+, gdje je među 19 natjecateljica jednoglasno proglašena pobjednicom. Time je izborila nastup u 'overall' kategoriji, u kojoj se okupljaju sve pobjednice.
| Foto: Privatni album
Foto Instagram/
U konkurenciji 58 sportašica ponovno je bila najbolja, osvojivši drugo zlato i prestižnu titulu apsolutne svjetske prvakinje. Uz dvostruku pobjedu, nastupila je i u Senior Bodyfitness kategoriji, gdje je među 21 natjecateljicom osvojila srebro i postala viceprvakinja svijeta.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Taj trenutak proglašenja bio je iznimno emotivan. Plakala sam od sreće i nisam bila svjesna svega što se događa. Ogroman je uspjeh među brojnim natjecateljicama i jakom konkurencijom biti prvi i osvojiti apsolutnu pobjedu. Snovi se zaista ostvaruju ako vjeruješ u njih, a najviše ako vjeruješ u sebe, istaknula je Žuklić.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Žuklić je kategorizirana sportašica Republike Hrvatske i članica IFBB federacije. U posljednje dvije sezone osvojila je više od 15 zlatnih medalja, nekoliko IFBB Pro Card karata i niz prestižnih titula.
| Foto: Privatni album
Foto Instagram/
Posebno se ističe Arnold Classic Madrid 2024., gdje je osvojila tri zlata i Pro Card, te Svjetsko prvenstvo u Tokiju 2024., gdje je postala svjetska prvakinja u seniorskoj kategoriji. Ovogodišnji uspjeh u Santa Susanni dodatno je učvrstio njezinu poziciju među najuspješnijim hrvatskim bodyfitness sportašicama svih vremena.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Nakon velikog uspjeha u Španjolskoj, Žuklić se već priprema za novu sezonu. Sljedeći izazov bit će Diamond Cup u Austriji krajem ožujka 2026., gdje planira nastaviti nizati vrhunske rezultate.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Otvorena sam za suradnje kako bih se što kvalitetnije pripremila i nastavila predstavljati Hrvatsku na najvišoj svjetskoj razini, poručila je.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Rođena Riječanka po struci je magistar edukacije filozofije i povijesti umjetnosti, a godinama je radila u obrazovanju i turizmu.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
U tridesetima je odlučila slijediti svoju strast: fitness i bodibilding. Dodatno se educirala kao fitness trenerica i nutricionistica te se profesionalno posvetila sportu, u kojem danas postiže svjetske rezultate.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/