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FOTO: HERCEGOVAČKI DOM

MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

Još je tijekom gradnje bjegunac Zdravko Mamić grmio na radnike i bilo je jasno da drži sve konce iako je tvrdio da velebno imanje gradi sin Mario. Ima i vinski podrum, a prostire se na oko 500 kvadrata
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MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura
U hercegovačkom kršu, nedaleko od čuvenih vodopada Kravica u Ljubuškom, na surovom kamenu izraslo je velebno zdanje koje izgledom podsjeća na moderne meksičke hacijende. | Foto: Instagram, PIXSELL
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U hercegovačkom kršu, nedaleko od čuvenih vodopada Kravica u Ljubuškom, na surovom kamenu izraslo je velebno zdanje koje izgledom podsjeća na moderne meksičke hacijende. | Foto: Instagram, PIXSELL
Komentari 8

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