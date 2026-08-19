MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

- ​Kakav praznik?! Pa je l’ prekjučer bio praznik? Idemo raditi, u p.m. Ali ne da ja to govorim kao gazda… Pitajte svoje roditelje, djedove i očeve. Oni su tako izgradili najmoćniju državu na svijetu, Njemačku - grmio je na gradilištu. | Foto: Čitatelj 24sata