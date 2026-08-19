MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

Još je tijekom gradnje bjegunac Zdravko Mamić grmio na radnike i bilo je jasno da drži sve konce iako je tvrdio da velebno imanje gradi sin Mario. Ima i vinski podrum, a prostire se na oko 500 kvadrata
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U hercegovačkom kršu, nedaleko od čuvenih vodopada Kravica u Ljubuškom, na surovom kamenu izraslo je velebno zdanje koje izgledom podsjeća na moderne meksičke hacijende.
| Foto: Instagram, PIXSELL
U hercegovačkom kršu, nedaleko od čuvenih vodopada Kravica u Ljubuškom, na surovom kamenu izraslo je velebno zdanje koje izgledom podsjeća na moderne meksičke hacijende. |
Foto: Instagram, PIXSELL
U hercegovačkom kršu, nedaleko od čuvenih vodopada Kravica u Ljubuškom, na surovom kamenu izraslo je velebno zdanje koje izgledom podsjeća na moderne meksičke hacijende.
| Foto: Instagram, PIXSELL
Foto PIXSELL
To je novo utočište bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića (67), njegove 27 godina mlađe partnerice Jelene Planinić, i brata Zorana. Iako je Zdravko Mamić uporno tvrdio kako je vilu izgradio njegov sin Mario, snimke s gradilišta otkrile su da on i dalje čvrsto drži sve konce u rukama.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL.
Gradnja kompleksa u mjestu Staje-Hrašljani započela je još 2021. i od početka je bilo jasno da braća Mamić planiraju dugoročan život u Hercegovini, bez ikakve namjere povratka u Hrvatsku.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Foto PIXSELL
Imanje, koje su neki prozvali "zlatnom krletkom", osmišljeno je da pruži apsolutni luksuz i privatnost. Glavni objekt je prostrana prizemnica koja se, prema procjenama, proteže na oko 500 četvornih metara.
| Foto: PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Imanje, koje su neki prozvali "zlatnom krletkom", osmišljeno je da pruži apsolutni luksuz i privatnost. Glavni objekt je prostrana prizemnica koja se, prema procjenama, proteže na oko 500 četvornih metara.
| Foto: PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
U dvorištu, okruženom visokim kamenim zidovima, dominiraju veliki bazen i palme, a za rekreaciju je tu i višenamjenski sportski teren za nogomet, košarku i tenis.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Zdravka Mamića snimili su jednom prilikom kako gleda radove i motivira radnike.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Milan Sabic/PIXSELL.
- Kakav praznik?! Pa je l’ prekjučer bio praznik? Idemo raditi, u p.m. Ali ne da ja to govorim kao gazda… Pitajte svoje roditelje, djedove i očeve. Oni su tako izgradili najmoćniju državu na svijetu, Njemačku - grmio je na gradilištu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Službeno, investitor je Mario Mamić, koji, prema sudskim dokumentima, ima prebivalište upravo na toj adresi u Hrašljanima. Ironično, u istim dokumentima stoji da je zaposlen u tvrtki Sport Servis MM za mjesečna primanja od oko 650 eura te da ne posjeduje nekretnine.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Pitanje koje se neizbježno postavlja jest koliko košta takav luksuz.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Jedan građevinski stručnjak, uzimajući u obzir niže cijene rada i materijala u Bosni i Hercegovini, iznio je konzervativnu procjenu da gradnja vrijedi oko pola milijuna eura. Međutim, njegov kolega, koji je detaljnije proučio sve objekte na imanju, ponudio je znatno višu cifru.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
- Pretpostavljam da kuća ima oko 500 kvadrata plus vinski podrum od 150 kvadrata. Tu je i pomoćni objekt od 70 kvadrata, koliko ima i bazen. Cijena gradnje i opremanja navedenog iznosi oko dva milijuna eura, a zemljište s uređenjem i ogradom još oko pola milijuna eura. Sve skupa stoji dakle oko 2,5 milijuna eura, a tolika je i tržišna vrijednost ove nekretnine - pojasnio je drugi stručnjak.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Zdravko je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 15,3 milijuna eura iz Dinama, a hvalio se da je klubu zaradio 2,5 milijardi kuna.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Nakon pravomoćne presude, Mamić je Hrvatskoj morao vratiti 52 milijuna kuna. Nakon što je Uskok zaplijenio ranije uplaćenu jamčevinu od 7,5 milijuna kuna, preostali dug od 44,5 milijuna kuna uplatila je njegova tadašnja supruga Marina Mamić u srpnju 2022., čime je dug u potpunosti podmiren. Suđenje za drugi postupak, koje se neformalno zove "Dinamo 2", traje godinama i još nije gotovo.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Zdravko Mamić je u međuvremenu prošao potpunu transformaciju. Oprostio se od nogometa, pronašao novu partnericu i najavio da se nikada neće vratiti u Hrvatsku. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Luce Restoran/Facebook
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram