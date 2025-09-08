Obavijesti

BRAVO, ZLATKO

Dalić je postavio novi rekord, srušio čak i Ćiru Blaževića! Nitko nije tako otvorio kvalifikacije

Varaždin: Zlatko Dalić na vikendici organizirao druženje za prijatelje i novinare | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Dalić odveo Hrvatsku do rekorda! Prvi put otvorili kvalifikacije za SP s 12 bodova. "Vatreni" jure maksimalan učinak

Zlatko Dalić protiv Crne Gore (4-0) je 99. put vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju kao izbornik u mandatu koji će uskoro navršiti osam godina dvobojem protiv Ukrajine u Kijevu, a uoči jubileja koji pada protiv Češke 9. listopada u Pragu i 40. rođendana Luke Modrića pao je i još jedan rekord.

Hrvatska je prvi put otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo s maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Nikad joj to dosad nije pošlo za nogom, čak je u tri ciklusa ostala na deset iz istog broja utakmica (za SP 2006., 2014. i 2018.).

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Štoviše, Dalić je izjednačio rekord svih kvalifikacija jer je po gol-razlici 17-1 bio bolji od učitelja Ćire Blaževića, koji je u prvom ciklusu "vatrenih" za veliko natjecanje, onom za Euro 1996., također imao 12 bodova nakon prve četiri utakmice, ali je tad imao gol-razliku 10-1.

Kako god, razloga za zadovoljstvo Hrvatska ima napretek, a "vatrenima" ostaje motiv i da prvi put završe kvalifikacije s maksimalnim brojem bodova. Ostaju im još četiri utakmice, uz gostovanje kod Češke stiže i Gibraltar u Varaždin, pa slijedi dvoboj protiv Crne Gore u Podgorici i domaći dvoboj protiv Farskih Otoka na Rujevici.

