Komentari 28
Dalić: Kad sam ja učinio što je Sigurdsson, nije me podržao nitko. A sad, kad je stranac...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Dalić: Kad sam ja učinio što je Sigurdsson, nije me podržao nitko. A sad, kad je stranac...
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zlatko Dalić pohvalio brončane rukometaše i njihovog izbornika, ali kritizira dvostruke standarde kada stranci govore protiv sportskih institucija. Borba male nacije se nastavlja

Admiral

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić komentirao je fantastičan uspjeh rukometaša, koji su na Europskom prvenstvu u Skandinaviji osvojili brončanu medalju. Osvrnuo se na istup njihova izbornika Dagura Sigurdssona, povukavši paralelu s dugogodišnjim bojkotom izbora Međunarodne nogometne federacije.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
30
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

'Stranac je heroj, a ja sam onaj koji šteti'

Dalić je čestitao rukometašima i njihovu islandskom izborniku na hrabrosti, ne samo na terenu, već i izvan njega. Podsjetimo, Dagur Sigurdsson javno je prozvao EHF zbog katastrofalnih uvjeta s kojima se Hrvatska suočila, od neadekvatne hrane do smještaja udaljenog 30 kilometara od dvorane, dok su svi ostali polufinalisti bili u gradu domaćinu. Takav je istup naišao na odobravanje hrvatske javnosti, no Dalić ističe dvostruke standarde.

​- Sigurdsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine, a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada je to napravio stranac, svi su ga podržali - rekao je Dalić za Večernji list.

Izbornik "vatrenih" aludirao je na trogodišnji bojkot Fifine nagrade "The Best", koji je započeo nakon Svjetskog prvenstva u Katru zbog, kako je naveo, nepoštovanja prema hrvatskoj reprezentaciji i njezinim igračima.

​- Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija. Provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak "bravo, super, samo tako treba".

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
73
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Priča koja se ponavlja

Dalić smatra da je tretman koji su doživjeli rukometaši samo nastavak priče s kojom se i sam susreće u nogometu – borba male nacije protiv moćnih sportskih institucija.

​- Nekako mi sve ovo sliči na priču naše nogometne reprezentacije, koliko ih u rukometnim institucijama ne cijene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati na svakakve načine.

Za izbornika, uspjesi poput rukometne bronce, ali i plasmana futsalske reprezentacije u polufinale Eura, dokaz su hrvatskog prkosa i inata.

​- Mi smo premali, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto – opet nas nisu uspjeli zaustaviti. Naši dečki bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome.

Komentari 28
