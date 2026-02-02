Dalić: Kad sam ja učinio što je Sigurdsson, nije me podržao nitko. A sad, kad je stranac...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić komentirao je fantastičan uspjeh rukometaša, koji su na Europskom prvenstvu u Skandinaviji osvojili brončanu medalju. Osvrnuo se na istup njihova izbornika Dagura Sigurdssona, povukavši paralelu s dugogodišnjim bojkotom izbora Međunarodne nogometne federacije.

'Stranac je heroj, a ja sam onaj koji šteti'

Dalić je čestitao rukometašima i njihovu islandskom izborniku na hrabrosti, ne samo na terenu, već i izvan njega. Podsjetimo, Dagur Sigurdsson javno je prozvao EHF zbog katastrofalnih uvjeta s kojima se Hrvatska suočila, od neadekvatne hrane do smještaja udaljenog 30 kilometara od dvorane, dok su svi ostali polufinalisti bili u gradu domaćinu. Takav je istup naišao na odobravanje hrvatske javnosti, no Dalić ističe dvostruke standarde.

​- Sigurdsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine, a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada je to napravio stranac, svi su ga podržali - rekao je Dalić za Večernji list.

Izbornik "vatrenih" aludirao je na trogodišnji bojkot Fifine nagrade "The Best", koji je započeo nakon Svjetskog prvenstva u Katru zbog, kako je naveo, nepoštovanja prema hrvatskoj reprezentaciji i njezinim igračima.

​- Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija. Provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak "bravo, super, samo tako treba".

Priča koja se ponavlja

Dalić smatra da je tretman koji su doživjeli rukometaši samo nastavak priče s kojom se i sam susreće u nogometu – borba male nacije protiv moćnih sportskih institucija.

​- Nekako mi sve ovo sliči na priču naše nogometne reprezentacije, koliko ih u rukometnim institucijama ne cijene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati na svakakve načine.

Za izbornika, uspjesi poput rukometne bronce, ali i plasmana futsalske reprezentacije u polufinale Eura, dokaz su hrvatskog prkosa i inata.

​- Mi smo premali, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto – opet nas nisu uspjeli zaustaviti. Naši dečki bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome.