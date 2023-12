Dalić kao Cico Kranjčar u Berlinu 18 godina poslije: Završe himne i kaže mi 'E, sad mogu umrijeti'

Kad je krenulo Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj, to je njemu bilo puno srce, bio je toliko sretan i zadovoljan što može voditi reprezentaciju svoje države na SP-u. Prva utakmica s Brazilom u Berlinu, 60.000 ljudi, krcato. Dan danas je teško objasniti tu atmosferu, tu kemiju što se događalo. To je neobjašnjivo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... izjava dalić | Video: 24sata Video

Tim nam je riječima Tomislav Ivković u emisiji 24sata, povodom smrti Zlatka Cice Kranjčara, pokušao dočarati što se događalo tog 13. lipnja 2006. na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Ivković je bio Cicin pomoćnik u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, kada smo natjecanje otvorili utakmicom protiv Brazila za kojeg su igrali Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Kaka, Adriano, "pravi" Ronaldo...

Foto: Goran Stanzl

Cico mi je rekao: 'Sad mogu umrijeti'

Hrvatska je izgubila golom Kake u pretposljednjoj minuti prvog poluvremena, ali ta utakmica zauvijek će se pamtiti. Berlinski stadion pun kao šipak, na stadionu 60 tisuća ljudi, a većina njih u kockicama. Desetak tisuća grla pjeva hrvatsku himnu, nema tko se nije naježio tog dana.

Foto: Goran Stanzl

- To se stvorila takva atmosfera da smo svi bili pozitivno šokirani i ježili se od prve do zadnje minute. Sviraju se himne, završe se himne, on meni kaže, 'Tomek, sad mogu umrijeti, ovo je strašno'. To je njega vodilo. 'Kad sam to doživio danas, ništa me više ne interesira. Meni je srce puno', govorio mi je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dalić kao Cico 18 godina poslije

Na toj utakmici, kao navijač, bio je današnji izbornik Zlatko Dalić.

- Sad me očekuje druga, nova uloga. Nadam se da će biti uspješno i da ćemo proći to - kazao je Dalić za Novu TV.

"Vatreni" se na isti stadion vraćaju idućeg ljeta, točnije 15. lipnja od 18 sati kad se susrećemo sa Španjolcima u 1. kolu skupine B Eura 2024. Osamnaest godina kasnije Dalića će vrlo vjerojatno dočekati slični prizori, jer europska smotra u Njemačkoj garantira spektakularnu atmosferu na utakmicama Hrvatske.

Foto: MURAD SEZER

A sad samo taj dan treba i dočekati...