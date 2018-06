Dalić: Lako je sa San Marinom, nisam tu za bildanje statistike

Brazil je glumio Argentinu, a Senegal će Nigeriju. Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je prikazanim protiv peterostrukih svjetskih prvaka i vidio je puno dobrih stvari, bez obzira na poraz. Isto očekuje i danas protiv Senegala.

- Ta je utakmica bila 100 posto pogođena. Protivnik po mjeri, dobio sam ono što sam i očekivao, odigrali smo odličnih 60 minuta, Brazil praktično nije ni imao šansi. Naravno, bilo je sitnih propusta, ali iskoristio sam utakmicu da nešto isprobam i to sam i učinio - kaže izbornik, koji nije sretan zbog kritika na račun nekih igrača.

- Mi smo kao narod malo nestrpljivi, ne damo vremena da se stvari poslože i izgrade. Nismo jurili rezultat nego se pripremali za ono što nas čeka protiv Argentine. Ljudi su skloni komentirati, a da ne znaju što se događalo u svlačionici. Bio je plan da probamo Vidu 45 minuta na lijevom boku, nakon čega je on trebao zamijeniti Ćorluku na mjestu stopera, a Strinić njega. No Strinića je zaboljela glava, nije se osjećao dobro i malo smo promijenili plan - kaže Dalić, koji odbacuje tvrdnje o “uvijek problematičnom lijevom beku”.

- Otkad se Jarni oprostio, upire se prstom u tu poziciju iako to nije naš najveći problem. To nije ni pošteno ni točno i smeta mi što se upire prstom u njih dvojicu i u tu poziciju, a prvenstvo nije ni počelo. Ja im obojici vjerujem i oni će igrati. Jasno da će biti i pogrešaka, ali nije u redu osuđivati ih prije nego što je prvenstvo i počelo - rekao je Dalić.

Brojne zamjene protiv Brazila nisu nam donijele pravo osvježenje u drugom poluvremenu.

- Puno zamjena razvodnilo je igru. Možda je to bilo za nijansu lošije od prvog dijela, ali nije lako ući u igru u drugom dijelu, protiv Brazila... Slažem se da zamjene nisu podigle našu igru, ali neću ih suditi po toj utakmici - kaže Dalić.

Utakmica protiv Senegala u Osijeku bit će podosta drukčija...

- Posjed i tehnika na vrhunskom su nam nivou, ali želim podići organizaciju obrane i agresiju na još veću razinu. Vidjelo se da to u dijelovima utakmice štima, sad to treba produljiti na cijelu utakmicu. To je naš primarni cilj u preostalih tjedan dana do Nigerije.

Jaki protivnici i deseci tisuća gledatelja u inozemstvu bili su izbor za prve tri ovogodišnje prijateljske utakmice.

- Da sam, primjerice, izabrao Moldaviju u Varaždinu ili San Marino u Rijeci, pa da smo im zabili 10-15 golova, onda se ne bi pričalo da imamo problem s efikasnošću. Ja sam tu da iz ove momčadi izvučem maksimum, a ne da bildam statistiku - rekao je Dalić i zaključio:

- Protiv Senegala počet ćemo onako kako bismo trebali i protiv Nigerije. No ostalo je još sedam dana, pet treninga i nikomu nisu zatvorena vrata. Nadam se kako ćemo podići samopouzdanje uoči puta u Rusiju.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.