Dalić na mukama. Musa opet zabio, vratio se Marco Pašalić

Drama u MLS-u: Musa zabio, ali Dallas izgubio od Vancouvera 2-3! Orlando City pobijedio Philadelphiju 4-3 uz Pašalićev povratak. Šok za Charlotte, Kahlina primio gol ispod ruke

Nogometaši Dallasa poraženi su s 2-3 na svom stadionu od Vancouver Whitecapsa, a hrvatski reprezentativac Petar Musa je bio strijelac prvog pogotka, dok je Orlando City kao domaćin svladao Philadelphiju Union 4-3.

Musa je već u 10. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo Dallasa, ali su gosti iz Kanade do poluvremena preokrenuli rezultat golom Berhaltera (23) i autogolom Urhoghidea (27). Na 2-2 je izjednačio Farrington (49), a konačnih 2-3 postavio je Berhalter (64) svojim drugim pogotkom.

Musa je odigrao cijelu utakmicu za Dallas koji je sa 19 bodova na sedmom mjestu u Zapadnoj konferenciji MLS-a, a Vancouver je na vrhu ljestvice s 29 bodova. Petar u 13 ovosezonskih utakmica ima 11 golova i tri asistencije, istaknuo je ozbiljnu kandidaturu za mjesto napadača na Svjetskom prvenstvu uoči objave popisa Zlatka Dalića u ponedjeljak.

Marco Pašalić je ponovno nastupio za Orlando City nakon jednomjesečne stanke zbog ozljede. Ušao je u igru u 81. minuti, kod rezultata 3-3, a onda je u 90. minuti Martin Ojeda svojim drugim pogotkom na utakmici donio pobjedu momčadi s Floride. Orlando City je s 13 bodova na 12. mjestu u Istočnoj konferenciji, a Philadelphia je na posljednjoj, 15. poziciji sa samo šest bodova.

Charlotte hrvatskog golmana Kristijana Kahline poražen je s 0-1 kod kuće, a pobjednički gol za New York City postigao je Mercau u 8. minuti. Kahlini je lopta prošla ispod ruke. To je bio jedini udarac gostiju unutar okvira. Charlotte je deveti s 15 bodova, a New York City je na petom mjestu s 18 bodova.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
