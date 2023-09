Dalić: Nakon Lige nacija odbio sam ponude tri velika kluba i dvije reprezentacije. Ja ću biti tu

Hrvatska reprezentacija okupila se prvi put nakon srebra u Ligi nacija, a sljedeće ispite ima protiv Latvije i Armenije u kvalifikacijama za Euro.

U malo manje od tri mjeseca mnogi su 'vatreni' promijenili sredine, a Zlatko Dalić proglašen je šestim najboljim trenerom u Europi, ali prvim među izbornicima! Kako je otkrio u razgovoru za MaxSport, i on je imao nekoliko ponuda ovog ljeta, no sve ih je redom odbio.

- Nakon finala Lige nacija imao sam ponude tri velika kluba i dvije reprezentacije s Bliskog istoka, ali mene to ne zanima. Rekao sam im da sam pun želje, volje i motiva za hrvatsku reprezentaciju. Posao koji radim je najljepši mogući. Možda propuštam neke stvari, ali to mi nije bitno. Dok god osjećam tu energiju i dok imamo rezultate, ja ću biti tu. Hrvatska je u posljednje dvije godine napravila čudesne rezultate - kaže Dalić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski izbornik ponovno naglašava nepravdu te se i dalje bori za bolji status reprezentacije i igrača na nogometnoj sceni.

- Od 29 utakmica izgubili smo samo dvije. Osvojili smo dvije medalje u šest mjeseci, to nije napravio nitko. Zato me zasmetao tretman naših igrača kod nagrada. Hrvatska mora imati puno veći respekt od svih, posebice od FIFA-e i UEFA-e. Ne govorim ovo napamet, naši rezultati to pokazuju. Ponekad imam dojam da svima smetamo. Petljamo se u vrh onima kojih je 200 milijuna, a nas ima samo tri. Što ćemo im mi, samo im smetamo. Naš prkos i naš inat je toliko jak da se uvijek dokažemo. Zato me to smetalo i zato sam bio jedini izbornik koji nije želio glasati - poručuje Dalić koji se potom osvrnuo na niže vrijednosti Hrvata na nogometnoj tržnici:

- Slično je i s transferima. Puno se pričalo zašto ja ne mogu u neki veliki klub. Ja nisam u nikakvoj agenciji, nemam agenta, nemam nikoga. Ja nemam ništa i meni to ne treba. U tim agencijama se stalno vrti nekoliko istih imena. Novci se tu dijele i tako se završavaju ti transferi. Mi nismo u tome. Da neki naš igrač ima englesku ili španjolsku putovnicu, koštao bi deset puta više. Ali neka, mi njima pokažemo sve na terenu