Dalić: Ne kažnjavam Sučića, ali što bi se dogodilo da to pita u klubu? Evo, Stanišića sam pustio

Dva tjedna nakon objave popisa reprezentativaca za rujanske utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore Zlatko Dalić prvi je put komentirao nepozivanje Luke Sučića koji je otišao tijekom prošlog okupljanja na sestrinu svadbu. Na izravno pitanje 24sata da pojasni tu situaciju Dalić je otvoreno rekao:

- Nikad nisam komentirao da je netko potjeran, da je netko kažnjen. Nisam u reprezentaciji da bih potjerao nekoga. Ja sam ovdje da odvedem Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo 2026. i imam svoj način kako to radim. Proteklih osam godina pokazuju radim li to dobro ili loše. To je stvar procjene. To je taj put. Ja nisam nikoga kaznio. Odabrao sam 20 igrača kao što sam napravio 97 puta dosad. Vi ste se složili s tim popisom 95 posto. Ovaj put trebalo je napasti mene, obitelj pa je krenula bespotrebna hajka. To nema nikakve veze s pojedincem, to je zanimljivo kao lanjski snijeg. Ali trebalo je napraviti problem i razumijem da se to događa.

Privatnu obavezu u ovom okupljanju, kao lani u listopadu Mateo Kovačić, sad ima Josip Stanišić. On očekuje rođenje djeteta.

- Bazirao sam se na ciklus u lipnju i ti igrači su bili tu. Oni su bili tu 10 dana dok su se njihovi kolege kupali i plivali. To je bio moj motiv. Na popisu je 20 igrača, nema 21-22. Izabrao sam one za koje mislim da su najbolji. Nema Petkovića, Erlića, Sose, to nije bio problem, nego samo oko ovoga. Nisam ovdje da kažnjavam. Kad ste se već dotaknuli dvostrukih kriterija, ima situacija u životu kad nešto ne možete promijeniti, je li to dijete, smrtni slučaj, ja ću pustiti - rekao je Dalić u dahu i nastavio:

- Evo, pustit ću Stanišića jer čeka dijete. A vjenčanje? Erlić je prije pola godijne pitao Ivu Olivari kad je reprezentativni ciklus za lipanj 2026. jer tad razmišlja o vjenčanju. Što bi se dogodilo da neki igrač dođe u klub i ide na vjenčanje? S Lukom sam razgovarao, on je rekao da je to u redu i to niste objavili. Pitao me može li ići na vjenčanje, ne mogu mu to zabraniti. Ali da zna pravila koja se poštuju osam godina. Zna se tko je glava obitelji i tko odgovara, postoje pravila koja se moraju poštovati. Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja, nadam se da će se vratiti u reprezentaciju kao i drugi. To je jedino čisto i glatko. Nemamo probleme u reprezentaciji, sve štima. I da ne štima, ne bismo bili drugi i treći, bili bismo out.