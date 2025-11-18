Obavijesti

OKRZNUO FIFU

Dalić: Ne znam kako su neki ispred nas, po kojim bodovima?

Piše Josip Tolić,
Dalić: Ne znam kako su neki ispred nas, po kojim bodovima?
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Hrvatska će vrlo vjerojatno biti drugi nositelj u ždrijebu SP-a, nije se našla među devet najbolje rangiranih prema Fifi, a ta činjenica, s obzirom na dvije medalje sa zadnja dva Mundijala, peče izbornika

Hrvatska nogometna reprezentacija će, ne dogodi li se svjetsko čudo i Lihtenštajn u utorak u Liegeu ne pobijedi favoriziranu Belgiju, što bi je moglo ostaviti i bez izravnog plasmana na SP, završiti među drugim nositeljima ždrijeba koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu.

Njemačka je dala tanku nadu Hrvatskoj porazom u Slovačkoj u rujnu da se domogne mjesta među devet najboljih selekcija po Fifinu bodovanju, što je bio kriterij za određivanje nositeljstva, uz tri zemlje domaćina, ali ispostavilo se kako su jedina dva izgubljena boda u listopadu remijem s Češkom bila skupa, pa bi "vatrene" mogao čekati teži ždrijeb.

Izbornik Zlatko Dalić nakon preokreta i pobjede u Crnoj Gori (3-2) izrazio je nezadovoljstvo određivanjem statusa nositelja s obzirom na uspjehe proteklih osam godina.

- Te potove, nisam uopće o tome razmišljao. Prvi, drugi, koji je... Da gledamo ono što je Hrvatska napravila na dva Svjetska prvenstva, bila bi među prvih pet, a ne među prvih 15 ili 10. Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kojem kriteriju, po kojem kriteriju, po kojim bodovima, a mi osvojili dvije medalje na dva Svjetska prvenstva. Ali dobro, to je takvo bodovanje. Mi to tako ne trebamo gledati niti žaliti za tim. Nama je bio prvi i osnovni cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo, to smo učinili elegantno, lagano, s najboljim kvalifikacijama u povijesti i moramo biti sretni. I sad slijedi sedam mjeseci priprema za Ameriku - rekao je Dalić.

RIJEČ STRUČNJAKA Miše za 24sata: Čista petica za kvalifikacije! A neki se moraju zamisliti, evo gdje je problem
Miše za 24sata: Čista petica za kvalifikacije! A neki se moraju zamisliti, evo gdje je problem

Izbornik tijekom godina nije bio na istoj valnoj duljini s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom, zbog nelogičnosti i favoriziranja većih nogometnih zemalja u više je navrata bojkotirao glasovanje za Fifinu nagradu The Best, a prošli je ponedjeljak kritizirao mogućnost da se ispred Hrvatske po bodovima nađe Italija iako je bilo vrlo izgledno da će u playoff, što se na kraju i dogodilo, a zemlje koje se ne plasiraju izravno redovito su se nalazile u najslabijem bubnju. Italija će na koncu, ako prođe dodatne kvalifikacije, ipak biti drugi nositelj, kao i Hrvatska.

- Možda je bolje da šutim. Da se 20 dana prije ždrijeba mijenja, bolje da šutim - govorio je izbornik.

Ne izgubi li Belgija od Lihtenštajna, Hrvatska će u skupini dobiti jednu od sljedećih devet zemalja nositelja: SAD, Meksiko, Kanada, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka. U drugi krug prolaze dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina, ali i čak osam od 12 trećeplasiranih, nakon čega kreće faza na ispadanje s novom utakmicom, šesnaestinom finala.

