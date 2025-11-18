Miše za 24sata: Čista petica za kvalifikacije! A neki se moraju zamisliti, evo gdje je problem

Hrvatska nogometna reprezentacija riješila je pitanje plasmana na Svjetsko prvenstvo i prije zadnjeg kola i ogleda s Crnom Gorom. Izabranici Zlatka Dalića riješili su se briga s šest pobjeda i remijem u Pragu, pa je izbornik dobio mogućnost u zadnjem kolu u Podgorici na teren poslati kombiniranu momčad. Nije se to pokazalo najsretnijim rješenjem, Crnogorci su nakon dvije pogreške stoperskog para Šutalo - Ćaleta Car poveli 2-0, ali su Vatreni pokazali snagu karaktera i preko Perišića i Jakića vratili se u igru, a na koncu su golom Vlašića izborili pobjedu 2-3.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+