Miše za 24sata: Čista petica za kvalifikacije! A neki se moraju zamisliti, evo gdje je problem

Piše Tomislav Gabelić,
Foto: Goran Stanzl, Stefan Ivanović/PIXSELL

Argentina, Francuska i sjajni Portugal favorit su na Svjetskom prvenstvu, ni Španjolce se ne smije podcijeniti, dok smo s Brazilom, Nizozemskom, Englezima, Nijemcima... tu negdje, s njima se možemo nositi, kaže Miše

Hrvatska nogometna reprezentacija riješila je pitanje plasmana na Svjetsko prvenstvo  i prije zadnjeg kola i ogleda s Crnom Gorom. Izabranici Zlatka Dalića riješili su se briga s šest pobjeda i remijem u Pragu, pa je izbornik dobio mogućnost u zadnjem kolu u Podgorici na teren poslati kombiniranu momčad. Nije se to pokazalo najsretnijim rješenjem, Crnogorci su nakon dvije pogreške stoperskog para Šutalo - Ćaleta Car poveli 2-0, ali su Vatreni pokazali snagu karaktera i preko Perišića i Jakića vratili se u igru, a na koncu su golom Vlašića izborili pobjedu 2-3. 

