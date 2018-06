Dalić: Netko će morati odigrati turnir života, kao Šuker 1998.

U iščekivanju SP-a, Argentinci su fokusirani na ono što radi njihov kapetan Lionel Messi. Vjeruju da će ih Messi povesti u pobjedu protiv Hrvatske kada se te dvije reprezentacije sučele u skupini 21. lipnja. Argentinske sportske novine Olé zanima kako Hrvatska misli zaustaviti napadača koji je ove sezone za Barcelonu zabio 45 golova u 54 utakmice. Uoči prijateljskog susreta između Hrvatske i Brazila te su novine napravile intervju sa Zlatkom Dalićem. Hrvatskog izbornika zbog prethodnih poslova u Rijeci, Slaven Belupu, Al-Hilalu i Al-Ainu nazivaju "trenerom niskog profila" u odnosu na poznate izbornike sa SP-a...

Je li Messi vaša najveća preokupacija?

- Pa on je glavna preokupacija svima! No ne možemo samo misliti na Messija jer će nas netko drugi kazniti. On je, međutim, jednako dobar u kreiranju igre kao i u postizanju golova, pa kad postavljaš plan protiv njega, trebaš razmišljati kako zaustaviti cijelu momčad, a ne samo Messija.

Kako se može čuvati Messija?

- Dakle, postoji puno trenera i igrača koji nisu pronašli odgovor na to pitanje. On je jedan od najboljih igrača svih vremena, tako da ne postoji jedan jasan odgovor na ovo pitanje. No puno analiziramo Argentinu, pronaći ćemo određene sheme koje će nam pomoći da se smanji njegov utjecaj u utakmici.

Možete li zamisliti igrače Hrvatske kako prate Messija na sve strane?

- Ne bih htio ući u taktičke detalje u tom pravcu. Sačuvajmo nešto za utakmicu...

Jeste li razgovarali s Rakitićem o Messiju? Igraju zajedno u Barceloni.

- Znam što Ivan misli o Messiju i koliko je ponosan što igra s tako velikim igračem. Sigurno ćemo o tome porazgovarati prije naše utakmice, ali ne vjerujem da itko može imati tako briljantnu ideju kako potpuno zaustaviti Messija.

Messi je najbolji igrač kojega ste vidjeli?

- Prema mom mišljenju, on je najbolji igrač modernog nogometa. Teško je uspoređivati različita razdoblja. Pele, Maradona ili Messi? To je uvijek jako subjektivno. No Messi je živuća legenda, igrač koji zabija golove, pomaže, uspijeva prevariti protivnike već 12 ili 13 godina. To je nevjerojatno. Njegova vizija i osjećaj za igru je izvanredan, on je jedinstven talent.

Koga smatrate najopasnijim igračem Argentine bez Lea?

- Bilo bi nepravdeno isticati nekoga posebno jer ako kažem njegovo ime, vjerojatno će nam zabiti gol. Argentina je momčad svjetske klase, posebno kad govorimo o napadu, gdje moj kolega Sampaoli ima kolekciju napadača iz najboljih europskih klubova.

Kako vidite dvoboj Hrvatske i Argentine?

- Bit će to jedna od najboljih utakmica iz grupne faze natjecanja. Obje momčadi imaju zvijezde, a vole igrati atraktivan i tehnički dotjeran nogomet. To je sjajno za navijače. Može biti da je Argentina favorit, ali imamo mi svoje snažne strane. A i vi imate svoje slabe strane, koje ćemo nastojati iskoristiti.

Koje su te slabe strane?

- To je nešto o čemu ne mogu govoriti sad. Vaša reprezentacija nije igrala dobro u južnoameričkim kvalifikacijama, no to nas neće prevariti. Svjetsko prvenstvo je drugo natjecanje, prethodne utakmice ne znače puno. No, kao što sam spomenuo, vidimo neke slabosti koje bi smo mogli iskoristiti. Niti jedna momčad nije savršena.

Dobro, to se vidjelo u ožujku kada je Španjolska "nakantala" Argentinu sa 6-1 u Madridu.

- To je daleko od prave verzije vaše reprezentacije. U konačnici, prijateljske utakmice jednostavno nisu važne, ne pokazuju pravu snagu. Utakmica na SP-u nešto je posve drugačije.

Što ste pomislili kad se Argentina pojavila u skupini s Hrvatskom prilikom ždrijeba?

- Od prvog trenutka smo znali da ćemo imati jednog jako teškog protivnika i da bi to mogla biti Argentina. Veliki je motiv igrati protiv najboljeg igrača svijeta te protiv jedne od najposebnijih momčadi na svijetu. Ne bih rekao da smo slavili, jer znamo kako će teško biti, no imamo pozitivna iskustva iz utakmica s momčadima najviše razine na velikim turnirima. Ranije smo pobjeđivali Njemačku, Italiju i Španjolsku, pa nema razloga za strah.

Koja je momčad najteža u grupi? Argentina, Nigerija ili Island?

- Poštujemo jako sve, no nije nikakva tajna da je Argentina favorit. No to ne znači da je prvo mjesto u skupini već zauzeto. Sve četiri momčadi su jako dobre i sve idu u Rusiju s nadom da će proći u drugi krug. Nigerija je mlada i potentna, dok nas je Island već jednom pobijedio u kvalifikacijama pa znamo kako teška može biti utakmica s njim.

Što znate o argentinskom izborniku Jorgeu Sampaoliju? Može li voditi Argentinu prema osvajanju SP-a?

- Moj kolega Sampaoli je bio jako uspješan u Južnoj Americi, kao i u Sevilli. Kad dovedeš Čile do titule na Copa Americi, uz pobjedu nad Argentinom u finalu, znači da si jako dobar trener. Sigurno može odvesti Argentinu daleko, no trebat će mu i nešto sreće za osvajanje prvenstva.

Tko su favoriti?

- Gotovo uvijek je to ista lista: Njemačka, Argentina, Brazil, Španjolska i Francuska. Možda to bude prvih pet, nekakvim redom. Sigurno i da momčadi poput Engleske, Belgije, Portugala i Hrvatske također imaju kvalitetu za pobijediti bilo koga.

Kakva su vaša očekivanja?

- Ovo je naš peti turnir od mogućih šest od kad smo se osamostalili, što je veliki uspjeh za malu zemlju poput Hrvatske. Imamo dobru momčad koja može igrati protiv bilo koga, ali smo svjesni i da je ovo turnir najboljih. On za nikoga nije lagan pa se nadamo odigrati na najvišoj razini. Želimo da naši navijači budu ponosni i da čitavom svijetu pokažemo svoj talent, kvalitetu i strast. Vidjet ćemo koliko daleko ćemo doći.

Hrvatska bi mogla podići pehar svjetskog prvaka?

- Ne sviđa mi se govoriti o osvajanju prvenstva. Naša prva zadaća je pobijediti Nigeriju. Želimo se pripremiti kako bismo mogli proizvesti dobru kemiju unutar momčadi, da svi igrači budu u optimalnim uvjetima, pa da na terenu možemo prikazati dobar nogomet. Znamo da možemo pobijediti bilo koga, dovoljno smo kvalitetni za to, ali nismo toliko arogantni da kažemo da smo favoriti protiv Argentine ili neke druge slične ekipe. Ići ćemo korak po korak pa ćemo vidjeti do kuda ćemo stići.

Izgubili ste od Islanda u kvalifikacijama. Kakva je to momčad?

- To je dobra i radnička ekipa. Imaju odlične navijače, pozitivan pogled na to što rade te su sigurni sami u sebe nakon odličnih rezultata postignutih posljednjih godina. Možda nemaju igrača svjetske klase, no kao momčad igraju jako dobro. Teško ih je pobijediti.

Rakitić, Modrić, Mandžukić, Brozović i puno drugih...Je li to najmoćnija momčad po imenima u hrvatskoj povijesti?

- Na papiru bi možda tako i moglo biti no to moramo pokazati na terenu. Momčad iz 1998. postigla je jedan doista dobar rezultat, kojeg je teško ponoviti. Želimo li reći da je ova momčad jednako dobra, moramo napraviti nešto slično.

Kako biste usporedili te dvije momčadi?

- Ne želim uspoređivati generacije jer je nogomet danas drugačiji. Ta momčad je imala veliku tehničku vještinu s Bobanom, Prosinečkim, Asanovićem i drugim veznim igračima te je računala na jednu 'devetku' svjetske klase, a to je bio Davor Šuker. Trebamo nekoga tko će na isti način iskoračiti te odigrati turnir svog života.

Kakav stil imaju ekipe koje vi vodite? Jeste li više ofenzivno ili defenzivno orijentirani trener?

- I u jednom i u drugom moramo biti dobri. Nastojim da moje momčadi igraju dobar nogomet u napadu. To mi se sviđa. Tehničke sposobnosti i igrače za to imamo. No također znamo da se u određenim utakmicama i protiv određenih protivnika moramo dobro braniti.

Je li ova Hrvatska pod pritiskom ako ne pobjeđuje?

- Nije, to je slučaj s Argentinom, Brazilom ili Njemačkom. No postoji očekivanje o prolasku barem u drugi krug. Vjerujemo da imamo momčad dostojnu toga te ćemo se dobro potući sa svakim.

