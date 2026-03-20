Dalić o Belji: Ima šanse otići na SP kao i svi, pratimo ga i dalje

Piše Petar Božičević, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, odradio je press konferenciju uoči odlaska u SAD na pripremene utakmice s Kolumbijom (26. ožujak) i Francuskom (1. travanj).  Govorio je o momčadi, tko je spreman, a tko nije te se posebno dodtaknuo napadača. Osvrnuo se na Diona Drenu Belju koji igra sjajno u Dinamu, a za sada je na pretpozivu. 

- Na pozivu je, pratimo ga i gledamo, nismo ga izgubili iz vida. Budimir je neupitan, a tu je ukupno četiri, pet imena na koje računamo. Kramarić nas vuče, a u Hoffenheimu ima sjajan status. U formu se vratio Matanović, igra Bundesligu, Musa je dao hat-trick u MLS-u, igra dobro i kvalitetno. Tu su i Beljo i Kovačević, njihove šanse su kao i kod svih drugih. Pratit ćemo, gledat ćemo. Sad ovi igrači imaju šansu, a oni će se nametnuti ili se neće nametnuti. Tu je i Ivanović, Petković je ozlijeđen, ima vremena dva mjeseca da se nametne. 

Beljo je najbolji strijelac HNL-a sa 17 golova, a dodao je i tri asistencije. Mnogi navijači zazivaju da bi se trebao naći u avionu za Mundijal, ali sve ovisi o njemu i, na kraju, odluci izbornika. Konkurencija u napadu je dobra, "udarne igle" reprezentacije dižu formu te Beljo mora nastaviti dominitati u HNL-u do kraja sezone. Na prvu turu ne ide, ali tko zna što čeka njega, izbornika i navijače do početka Svjetskog prvenstva.

