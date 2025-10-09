Obavijesti

IZBORNIKOVA 100. UTAKMICA

Dalić o remiju i budućnosti u reprezentaciji: Igra nije bila na visini, ali je korak bliže SP-u...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Dalić o remiju i budućnosti u reprezentaciji: Igra nije bila na visini, ali je korak bliže SP-u...
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dalić 100. put vodi "vatrene" u remiju s Češkom! Bod bliže Svjetskom prvenstvu 2026. Slijede Gibraltar i Farski Otoci. Hoćemo li osigurati američku vizu?

Zlatko Dalić na osmu je godišnjicu prve utakmice na klupi "vatrenih" 100. put vodio Hrvatsku i remizirao 0-0 protiv Češke u Pragu, približivši je izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026.

- Osvojili smo bod, nismo pobijedili, ali je važan korak prema Svjetskom prvenstvu. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu, protivnik je bio bolji i agresivniji i imali smo puno problema. U drugom smo bili konkretniji i bolji, osvojili smo bod - jasan je bio izbornik u razgovoru za Novu TV i dodao:

- Igra nije bila na visini, to je činjenica, možemo to puno bolje i kvalitetnije. Ali možemo biti zadovoljni bodom koji nam donosi puno u borbi za Svjetsko prvenstvo.

Slijedi Gibraltar u Varaždinu pa još jedna domaća utakmica protiv Farskih Otoka u Rijeci idući mjesec, a onda i gostovanje kod Crne Gore. Dvije pobjede bit će dovoljne za američku vizu.

- Idemo do kraja maksimalno ozbiljno, profesionalno i odgovorno, želimo osvojiti što više bodova do kraja naše skupine. Ovo je bila najvažnija utakmica, nismo je izgubili i čestitam dečkima. Napravili smo maksimalno koliko smo mogli u drugom poluvremenu - rekao je Dalić.

Nakon utakmice u svlačionici su obilježili njegovu 100. utakmicu kao hrvatskog izbornika.

- Nismo imali neku veliku proslavu, napravili smo majice, dečki su to vidjeli i poslikali se, predsjednik je održao mali govor. Idemo dalje kao obitelj. Idem li prema klubu 200? Idemo prema Svjetskom prvenstvu. To je naš veliki cilj i, kad to ostvarimo, veselit ćemo se.

