Dalić objavljuje popis: Brine ga Livaković, hoće li pozvati najboljeg hrvatskog strijelca?

Zlatko Dalić trebao bi danas oko podneva objaviti popis hrvatske nogometne reprezentacije za nadolazeće utakmice. "Vatrene" u listopadu očekuju dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvo 9. listopada u Pragu igraju protiv Češke, a 12. listopada u Varaždinu dočekuju Gibraltar. Ako naši pobijede Češku, praktički će osigurati prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Kvalifikacije su u poodmakloj fazi, pa nema mjesta za eksperimentiranje, rotacije ili pozive novim igrača. Uz listopadsku akciju, Hrvatska do kraja kvalifikacija ima još samo dvije utakmice, u studenom doma protiv Farskih Otoka i u gostima protiv Crne Gore.

Nekoliko stvari Dalića mora brinuti. Dominik Livaković, prvi golman reprezentacije, nedavno je otišao iz Fenerbahčea na posudbu u Gironu jer su mu Španjolci garantirali nastupe, no u prve dvije utakmice ostao je na klupi, a prednost trenutno ima Argentinac Paulo Gazzaniga.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na desnom boku izbornik ponovno mora "kemijati". Bayernov Josip Stanišić ozlijedio je koljeno i bit će odsutan nekoliko tjedana, a ozljedu već tjednima vuče i Josip Juranović, koji jučer nije bio u konkurenciji za Union Berlin.

Poziv bi tako trebao ponovno stići Ivanu Smolčiću, desnom beku Coma, no Dalić bi mu mogao pretpostaviti Kristijana Jakića, nominalno veznjaka. Jakić se nedavno oporavio od ozljede grla i vratio u igru za Augsburg u porazu protiv Mainza (1-4).

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U zadnjoj liniji neprikosnoveni su Josip Šutalo, Marin Pongračić i Duje Ćaleta-Car (vjerojatno i Martin Erlić), a tu će biti i rekonvalescent Joško Gvardiol, koji već briljira u Manchester Cityju. Gvardiol bi trebao zauzeti mjesto na lijevom boku.

Mateo Kovačić još nije počeo igrati za Manchester City, pa će se teško naći na popisu, no tu su Luka Modrić, Petar Sučić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Toni Fruk… a moguće je i uključivanje Luke Sučića. Dalić ga prošli put nije zvao kako bi od njega napravio primjer. Sučić je propustio utakmicu s Češkom zbog sestrine svadbe, što se izborniku nije svidjelo, zbog čega je dobio "žuti karton".

Mjesta na krilima drže Andrej Kramarić i Ivan Perišić, a minutaži se nada i Orlandov Marco Pašalić. U napadu su neprikosnoveni Ante Budimir i Franjo Ivanović, koji su oba zabili prošlog vikenda.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

Povratku u reprezentaciju nakon 2023. s pravom se nada i Petar Musa, koji je za vikend postigao vodeći gol u pobjedi Dallasa 3-1 protiv Colorada. Na kontu ima već 16 golova i trenutno je Hrvat s najviše pogodaka u 2025.