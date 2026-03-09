Dalić objavljuje popis: Jedina dvojba je što s Vuškovićem...

Prije nekoliko mjeseci situacija nije bila najbajnija. Mnogi standardni reprezentativci imali su minornu ulogu u svojim klubovima, što je brinulo i izbornika Zlatka Dalića, koji je o tome javno govorio. No dolaskom proljetnih dana situacija se promijenila i mnogi ‘vatreni’ su eksplodirali, pogotovo u subotu. Zabili su Luka Vušković, Ante Budimir i Martin Baturina, a asistirali su Luka Sučić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

S gomilom optimizma čekamo Svjetsko prvenstvo, ali prije toga slijedi uvertira krajem ožujka kada ćemo u Orlandu igrati prijateljske utakmice protiv Kolumbije (26. ožujka) i Brazila (31. ožujka). Izbornik Dalić danas će oko podneva objaviti popis reprezentativaca na koje računa za američki pripremni turnir, koji će poslužiti kao svojevrsni team building, kao što je bio slučaj i prije sedam godina uoči Mundijala u Rusiji. Isti ishod bismo odmah potpisali...

Izbornik je tijekom kvalifikacijskog ciklusa učvrstio kostur reprezentacije i promjene bi trebale biti tek kozmetičke. Najveća dvojba je status Luke Vuškovića (19), koji igra briljantno u HSV-u. Jedan od najboljih mladih stopera Bundeslige već sada figurira kao kandidat za startnu postavu na Svjetskom prvenstvu, no potreban je i mladoj reprezentaciji koja će u ožujku igrati važnu utakmicu protiv Turske u kvalifikacijama za Euro U-21.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zlatko Dalić i izbornik mlade vrste Ivica Olić do okupljanja, zakazanog za 23. ožujka, trebali bi odlučiti što će s hrvatskim wunderkindom kojeg želi pola Europe. Igra na čudesnoj razini za jednog 19-godišnjaka, nevjerojatno je zreo i stabilan, a u subotu je zabio i peti gol u sezoni. Upravo zato, za mnoge, dvojbe ne bi trebalo biti. Seniori su uvijek na prvom mjestu i jednostavno više nema smisla žonglirati njime između dvije reprezentacije.

Golmanska pozicija je definirana. Nedodirljiva jedinica je Dominik Livaković, a preostala mjesta popunit će Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Hajdukov Toni Silić trebao bi završiti na pretpozivu. Joško Gvardiol još uvijek je izvan stroja, upitan je i za Mundijal, pa će izbornik turnir u SAD-u iskoristiti za testiranje drugih opcija na lijevom beku. Jedna od njih trebao bi biti Veronin Domagoj Bradarić, a tu poziciju može pokriti i Josip Stanišić. Što se tiče obrane, tu je najmanje dvojbi - osim Bradarića, poziv bi mogao dobiti i Ivan Smolčić, koji igra sjajno u Comu.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Kao i njegov suigrač Martin Baturina. Nije ga bilo u studenome, bio je zaleđen na klupi kod Cesca Fabregasa, no u posljednja dva mjeseca doživio je preporod i igra možda u formi života. Zabio je pet golova u 19 utakmica, posljednji put u subotu u pobjedi protiv Cagliarija (2-1), i ako ovako nastavi, kuca na vrata prvih 11. Pozivu se nadaju i Luka Sučić, koji igra sve bolje u Real Sociedadu, te Lovro Majer, kojeg je izbornik gledao u subotu na utakmici Wolfsburga i HSV-a.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Najveći upitnici su oko napadača. Andrej Kramarić i Ante Budimir su nedodirljivi, baš kao i Marco Pašalić te Ivan Perišić. Franjo Ivanović ispada s popisa i malo je vjerojatno da ćemo ga vidjeti na Svjetskom prvenstvu. Jose Mourinho ga je prekrižio u Benfici - u posljednjih deset utakmica odigrao je tek 49 minuta. Donedavno nezamjenjiv na popisu, sada mu opasno visi američki san.

Pozivu se nada i Mislav Oršić, koji bi trebao ojačati krilne pozicije, a što se tiče centarfora, na popisu bi trebali završiti Igor Matanović i Petar Musa. Dion Drena Beljo briljira u Dinamu, zabio je već 20 golova u sezoni, no ovaj put morat će se zadovoljiti samo pretpozivom, kao i Franko Kovačević, s 29 golova najefikasniji Hrvat ove sezone...