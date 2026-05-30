Dalić odlazi sa klupe 'vatrenih' nakon SP-a? Evo gdje ga žele...

Prema pisanju sportskog dnevnika Al-Ittihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jedan od glavnih kandidata za preuzimanje njihove nogometne reprezentacije je hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Ujedinjene Arapske Emirate donedavno je vodio rumunjski stručnjak Cosmin Olaroiu.

Službene potvrde za sada nema niti s jedne niti s druge strane, a ostaje vidjeti što će biti nakon Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja. Dalić je na klupu 'vatrenih' došao 2017. uoči odlaska u Rusiju gdje je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu i ispisao povijest hrvatskog nogometa. Nakon najvećeg uspjeha, četiri godine kasnije, u Katru 2022. Hrvatska je osvojila brončanu medalju na Mundijalu.

Još ranije se Dalića povezivalo s odlaskom u Ujedinjene Arapske Emirate, a bila su prisutna i brojna nagađanja o njegovom odlasku s izborničkog mjesta nakon završetka SP-a u Americi, Kanadi i Meksiku.

Prije dolaska na klupu Hrvatske vodio je Al Ain stoga mu nogomet u Emiratima nije nepoznanica.