Obavijesti

Sport

Komentari 21
NAGAĐA SE...

Dalić odlazi sa klupe 'vatrenih' nakon SP-a? Evo gdje ga žele...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Dalić odlazi sa klupe 'vatrenih' nakon SP-a? Evo gdje ga žele...
Rijeka: Konferencija za medije Zlatka Dalića | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dalić je na klupu 'vatrenih' došao 2017. uoči odlaska u Rusiju gdje je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Sada se nagađa kako bi mogao preuzeti klupu Ujedinjenih Arapskih Emirata

Admiral

Prema pisanju sportskog dnevnika Al-Ittihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jedan od glavnih kandidata za preuzimanje njihove nogometne reprezentacije je hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Ujedinjene Arapske Emirate donedavno je vodio rumunjski stručnjak Cosmin Olaroiu. 

Službene potvrde za sada nema niti s jedne niti s druge strane, a ostaje vidjeti što će biti nakon Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja. Dalić je na klupu 'vatrenih' došao 2017. uoči odlaska u Rusiju gdje je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu i ispisao povijest hrvatskog nogometa. Nakon najvećeg uspjeha, četiri godine kasnije, u Katru 2022. Hrvatska je osvojila brončanu medalju na Mundijalu. 

Još ranije se Dalića povezivalo s odlaskom u Ujedinjene Arapske Emirate, a bila su prisutna i brojna nagađanja o njegovom odlasku s izborničkog mjesta nakon završetka SP-a u Americi, Kanadi i Meksiku.  

Prije dolaska na klupu Hrvatske vodio je Al Ain stoga mu nogomet u Emiratima nije nepoznanica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan
JASKA TUGUJE

S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan

Tragedija je potresla Karlovac: Maturant Matija (19) poginuo je nakon maturalne večeri. Vozač je pijan udario u stup, jedna djevojka teško ozlijeđena. Njegov je klub odlučio održati turnir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026