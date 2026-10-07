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BIVŠI IZBORNIK

Dalić oštar: Bilo je lakše napasti izbornika da je srećković...

Piše Ivan Tomašković,
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Dalić oštar: Bilo je lakše napasti izbornika da je srećković...
Foto: Ibraheem Abu Mustafa
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U razgovoru za Dnevnik Nove TV Zlatko Dalić govorio je o finalu Zaljevskog kupa, ali i o nastupima 'vatrenih' u Ligi nacija

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Zlatko Dalić je bio je na korak do prvog trofeja s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U finalu Zaljevskog kupa njegova momčad poražena je s 2-0 od Saudijske Arabije

U razgovoru za Dnevnik Nove TV Dalić je najprije govorio o finalu Zaljevskog kupa.

- Zaista je lijepo. Tek smo se vratili u Dubai. Šteta što nismo osvojili prvo mjesto, ali mogu biti zadovoljan. Nismo uspjeli protiv domaćina, bio je veliki pritisak na stadionu. Moji igrači to nisu izdržali, rano smo primili golove i Saudijska Arabija zasluženo je slavila. Dobra škola za budućnost. - Mi smo počeli, prvi korak je dobar. Pred nama je prvenstvo Azije u siječnju i teška grupa. Najvažniji je plasman na Svjetsko prvenstvo i to je cilj zbog kojeg smo došli. Ja želim napraviti nešto slično kao i s Hrvatskom, ali za ove razmjere - rekao je Zlatko Dalić za Novu TV.  Pratio je prve utakmice Bilićeva drugog mandata, iako posljednji susret protiv Španjolske nije gledao u cijelosti.

Gulf Cup - Semi Final - United Arab Emirates v Oman
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

- Pratio sam, ali ne ovu posljednju utakmicu sa Španjolskom, gledao sam isječke. Moramo shvatiti da je Hrvatska igrala protiv prve i treće reprezentacije svijeta. To su jače reprezentacije od nas, najjače na svijetu - rekao je Dalić koji smatra da se nakon tri poraza u četiri utakmice ne bi trebao stvarati pretjeran pritisak.

- Ne treba stvarati pritisak, osobito pritisak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila tri medalje, ali to je sve bilo u sferi znanstvene fantastike. Ne treba igračima i izborniku stavljati pritisak. Zna se da je cilj taj Euro i tako treba gledati - ističe Dalić koji se osvrnuo na povijesni poraz 7-0 protiv Engleske.

- Hrvatska je pokazala na Svjetskom prvenstvu da zna, da vrijedi, osobito protiv Portugala. Dogodi se takva utakmica. Meni se dogodilo u Elcheu protiv Španjolske, kada smo izgubili 6-0. Dođe takav dan da jedva čekaš kraj, da tebi ništa ne ide, a suparniku sve ide. To se dogodilo. Utakmica je bila kakva jest, treba je zaboraviti, izvući pouke i ići dalje - dodao je Dalić koji nije želio uspoređivati svoju reprezentaciju s Bilićevom, ali je iznio vrlo jasnu procjenu kvalitete Hrvatske.

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- Neću ulaziti u razlike. Ja znam koliko igrači vrijede, koje su im kvalitete. Najvažnije je da shvatimo našu realnost. Puno puta sam to govorio. Kad sam bio izbornik, bilo je lakše napasti izbornika da je srećković nego prihvatiti našu realnost - zaključio je najtrofejniji hrvatski izbornik u povijesti. 

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