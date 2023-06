Dalić otkrio presudan potez uoči produžetaka: Došao je do klupe i rekao 'Vidjet ćete, bit će dobro'

Iako je dan prije utakmice u javnost procurio njegov plan za Nizozemce, Zlatko Dalić nije ga promijenio i to se pokazalo dobitnom kombinacijom za "vatrene" koji su pobijedili 4-2 u polufinalu Lige nacija.

Ivan Perišić kao lijevi bek, Mario Pašalić kao desno krilo, Luka Ivanušec kao lijevo krilo, Bruno Petković kao džoker s klupe. Svi su oni odigrali sjajnu utakmicu i pogurali Hrvatsku prema nedjeljnom finalu u Rotterdamu protiv Španjolske ili Italije.

Izbornik Zlatko Dalić ponovio je potez iz Katra i naklonio se hrvatskim navijjačima, kojih je na De Kuip došlo između 15.000 i 20.000.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A onda se osvrnuo na izbor Ivanušeca u prvih 11 koji ga je oduševio na pripremama u Rijeci nakon što je propustio Svjetsko prvenstvo. Priznao je tad da nije zaslužio ići u Katar.

- Pametan je. Svjestan je da je imao pad u karijeri, ali vratilo mu se. Sjajno je funkcionirao. Zadnjih 10 minuta htjeli smo zatvoriti utakmicu, oni su stavili Van Dijka u špicu, a mi smo ubacili trećeg stopera da osujetimo te napade, stavili smo i Stanišića. Primili smo ga, ali nismo ništa htjeli čuvati, izašao je Šutalo i stavili smo Brunu da napadamo. Bilo je svima jasno nakon osam treninga da će to biti pravi Bruno Petković. Nije moglo biti loše, kao da je početak sezone. Nagradilo ih je, fantastična pobjeda - rekao je Dalić.

Kako gleda prema finalu?

- Bilo bi sjajno da to napravimo, i ovako je velika stvar da smo među četiri u Europi. Zadnjih šest godina radimo velike stvari, bila bi velika nagrada ta zlatna medalja, zavrijedili smo je svime. Odnosom, ponašanjem, kvalitetom. Ovo nam je deveta pobjeda zaredom u gostima protiv velikih reprezentacija. Rušimo sve rekorde, vrijeme je da se okitimo zlatnom medaljom. Ako i ne bude, idemo dalje.

Trebala je Hrvatska riješiti sve još prije produžetaka, presjekao nas je gol u 96. minuti. Samo privremeno.

- Drugi gol nas je poremetio, a onda me oduševila reakcija Perišića. Mi krećemo s centra, a on je došao prema klupi i rekao: "Vidjet ćete, smirit ćemo se i bit će dobro". Gestom je pokazao da vjeruje u momčad, a vi znate koliko ja vjerujem. Nismo sumnjali, ne znam koji je ovo produžetak da mi to riješimo, koja utakmica po redu, da pokazujemo mentalnu snagu. Nismo se puno nervirali, samo smo tražili promjenu načina igre, krenuli s napadačem i pokušali uspostaviti što je bilo u drugom poluvremenu - rekao je Dalić i kratko se osvrnuo na suca Istvana Kovacsa i njegov čudan kriterij:

- Malo sam se nervirao oko prvog produžetka kad je produžio dvije minute, a uopće to nije naglasio. Ali dobro, sve u svemu sjajno, mir svih nas. Nećemo upasti u euforiju, idemo korak po korak.