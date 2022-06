Dalić: Pa igrači nisu zaslužili zvižduke u Osijeku, ako nešto ne valja, kritizirajte mene!

Krcati Poljud i repriza finala Svjetskog prvenstva iz 2018. godine. Bila je to nogometna fešta u Splitu u kojoj je samo falila pobjeda kao šlag na kraju prekrasnog dana. No, obzirom na sve okolnosti, i bod je kao kuća.

Hrvatska i Francuska remizirale su u drugom kolu Lige nacija (1-1). 'Vatreni' ni iz devetog pokušaja nisu uspjeli srušiti Tricolore, ali barem su prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Za razliku od prethodnih utakmica, gledali smo opasniju, razigraniju i odlučniju Hrvatsku koja je od prve minute išla na pobjedu.

Prijetili smo i pokušavali, ali Francuzi su poveli preko Rabiota u 52. minuti. Nakon tog gola samo jedna momčad je igrala. Hrvatska je preuzela konce igre, prijetila pa u 83. minuti izjednačila golom Kramarića iz jedanaesterca. Do kraja utakmice prijetili su Vlašić i Sučić, ali do pobjedničkog gola nismo došlo.

Ovo izdanje ohrabruje nakon debakla u Gradskom vrtu gdje nas je Austrija deklasirala 3-0. Navijači su tada igrače ispratili zvižducima, a to je itekako zasmetalo izborniku Zlatku Daliću koji se osvrnuo na to nakon remija s Francuskom.

- Čestitam dečkima na dobroj i karakternoj utakmici, pogotovo nakon teškog poraza od Austrije. Bilo je teško, pokazali su karakter, borili se i zasluženo su uzeli bod. Možda smo mogli malo više nakon nezgodnog poraza, a hvala publici koja nas je nosila cijelu utakmicu. I želim nešto reći, hrvatska reprezentacija nije zaslužila zvižduke, ona je cijeloj domovini donijela toliko sreće i ponosa. Žao mi je što je to bilo u Osijeku i našoj Slavoniji nakon poraza od Austrije. I da izgubimo deset utakmica zaredom, dečki to nisu zavrijedili. Oni čine zajedništvo i hrvatskom narodu donose veselje i to mi je jako žao. Upravo zbog toga me veseli ovakva atmosfera, sretan sam i ponosan zbog ovakve podrške na Poljudu. Igrači su dali sve za Hrvatsku, nisu zaslužili zvižduke, kritizirajte mene - rekao je vidno nezadovoljni izbornik.

Poraz od Austrije zabrinuo ga je, ali ipak ovaj remi s Francuzima donio je razlog za optimizam u našoj reprezentaciji. Odigrali smo jako dobro i sada tako treba nastaviti u sljedećim utakmicama. U odnosu na Austriju, u prvom sastavu osvanulo je šest novih imena.

- Ima li igrača koji se nisu dokazali? Nema takvih, neću donositi sudove nakon Lige nacije, meni ovo natjecanje očito baš i ne ide ha-ha. Ja bih da se to ukine već sutra ako može. Teško je, dečki nisu u ritmu, ali daju sve od sebe. Ne mogu nikome ništa zamjeriti, neki su došli na okupljanje nakon deset dana pauze, neki nakon transfera, oporavaka. Drago mi je da svi daju sve od sebe. Nekad to nije najkvalitetnije, ali trud je na nivou.

Martin Erlić debitirao je za reprezentaciju, a jako dobar dojam ostavio je Josip Šutalo.

- Mislim da je Erlić bio jako dobar. Htjeli smo uvesti i Šutala umjesto Vide, ali dobit će i on priliku u sljedećim utakmicama. Hrvatska ima nekoliko mladih stopera i normalno da im moramo dati šansu, ne moramo se bojati za te pozicije. Sučić? Napravio je par sjajnih stvari, vidi se da je naša budućnost.

Nema puno odmora, pakleni ritam se nastavlja. Naši reprezentativci u četvrtak putuju u Kopenhagen, a u petak ih na stadionu Parken očekuje susret trećeg kola protiv Danske koja je u prvom kolu srušila Francuze.

- Napravit ćemo promjene za Dansku ovisno kakvo stanje bude s momčadi. Majer i Brekalo igrali su obje utakmice, tražit ćemo svježe igrače. Neću nikoga više zvati, igrači na pretpozivu su na odmoru, a ni nitko ne želi otići iz reprezentacije. Svi žele ostati i biti tu do kraja - zaključio je izbornik.

Najčitaniji članci