Dalić pokisnuo pa se presvukao: U trenirci je podsjetio na Kijev

Kiša je nemilosrdno padala na Maksimiru, ali nije to sprječilo izbornika Zlatka Dalića da kraj linije daje savjete reprezentativcima. Ipak, pokisnuo je u prvih 45. minuta pa je u 2. poluvremenu podsjetio na debi u Kijevu

<p>Bilo je to 9. listopada 2017. godine, a na klupu 'vatrenih' postavljeno je radno rješenje koje je na kraju preraslo u trajno rješenje - <strong>Zlatko Dalić</strong>. Tad novi izbornik napravio je krucijalan korak prema dodatnim kvalifikacijama te na utakmici protiv Ukrajine u Kijevu slavio s 2-0, a oba je gola zabio <strong>Andrej Kramarić</strong>.</p><p>Radno rješenje tad je bilo u radnoj trenirci. Dalić je neumorno davao upute reprezentativcima i odveo 'vatrene' u dodatne kvalifikacije, a što je bilo nakon toga, svi jako dobro znamo. Odveo je 'vatrene' u Rusiju i uzeo povijesno srebro, ali taj je put to bilo u odijelu. </p><p>Tri godine nakon debija, gospodin Zlatko je vodio Hrvatsku do pobjede u Ligi nacija protiv <strong>Švedske </strong>(2-1) i pokazao 'dva lica'. Prije svega je veliki gospodin, ali i veliki radnik što pokazuje svakodnevno. Gospodin u odijelu bio je u prvom poluvremenu, dok je u nastavku utakmicu vodio u - trenirci.</p><p>Primijetilo je to iskusno oko našeg novinara <strong>Antonia Bevande </strong>koji je iz novinarske lože budnim okom motrio igre naših reprezentativaca, ali i primijetio promjenu detalja na izborniku Daliću te mu postavio pitanje kasnije što ga je potaknulo na promjenu u poluvremenu.</p><p>- Što se tiče trenirke - imao sam odijelo u prvom poluvremenu, ali sam se presvukao na poluvremenu jer sam pokisnuo - bio je jasan Dalić.</p><p>Napustio je Maksimir ponovno natopljen kišom koja je nemilosrdno padala, ali nije pokisnut izašao s terena. Već s osmijehom na licu i spreman za nove izazove koji ga čekaju već u srijedu, kad treba pronaći novu dobitnu kombinaciju i uzeti željenu pobjedu protiv 'dužnika' <strong>Francuske</strong>.</p>