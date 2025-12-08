Obavijesti

U SJAJNOJ FORMI

Dalić pozorno prati Jagušića. Slavenov biser mogao bi na SP?

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Povijest Dalićevih popisa na velikim natjecanjima pokazuje kako se uvijek na njima nađe i nekoliko mladih talenata, a za sada je od svih najviše pokazao Jagušić

Adriano Jagušić (20) više nije otkriće. Biser Slavena još je prošle godine skrenuo pozornost na sebe, a tada je postojao i interes Dinama. Do transfera nije došlo, a mnogi se u Zagrebu sada vjerojatno hvataju za glavu jer Jagušić ove sezone pruža još bolje partije, a cijena mu samo raste.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slaven Belupo - Gorica 2-1 01:19
Slaven Belupo - Gorica 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prvi se za njega zainteresirao Bayer Leverkusen, a tu su i Borussija DortmundCremonese te drugi talijanski klubovi. No onda je stigao interes Barcelone čiji su ga skauti pratili na utakmici protiv Gorice, na kojoj je zabio fenomenalan gol. Prije posljednjeg ovogodišnjeg okupljanja izbornik Zlatko Dalić uručio mu je pretpoziv, ali ga nije aktivirao jer je U-21 reprezentaciji Jagušić bio potrebniji u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Da ga Dalić itekako prati, potvrdio je i sam Ivica Olić, a sada, kako doznaje Večernji list, ofenzivac Slavena mogao bi se naći na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Naravno, do početka prvenstva ostalo je puno vremena, a o svemu će odlučivati Jagušićeve daljnje igre.

OBJAVIO NA MREŽAMA Izbornik Dalić otišao na koncert Thompsona pa ga ugostio u svom restoranu u Varaždinu
Izbornik Dalić otišao na koncert Thompsona pa ga ugostio u svom restoranu u Varaždinu

Mladići njegovih godina najviše se muče s kontinuitetom, a ne treba ni naglašavati kako bi promjena sredine na zimu mogla utjecati na njegovu minutažu, osobito ako ostvari transfer u ligu petica. Veliki transfer nosi i velika očekivanja, a to može usporiti njegov razvoj, a samim time mogao bi ispasti iz kombinacija, barem kada je riječ o predstojećem Mundijalu.

