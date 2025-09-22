Obavijesti

VRAĆA SE GVARDIOL

Dalić pozvao igrača kojeg svi zazivaju! Čeka Kovu i Stanišića, na pretpozivu Sučić i 11 igrača

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Dalić pozvao igrača kojeg svi zazivaju! Čeka Kovu i Stanišića, na pretpozivu Sučić i 11 igrača
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre, rekao je Dalić

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za predstojeće dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatrene" prvo čeka najteže gostovanje, 9. listopada u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije, 12. listopada, u Varaždinu dočekuju Gibraltar. Ulog je ogroman, pobjeda u Češkoj praktički bi osigurala direktan plasman i sačuvala san o statusu nositelja na Mundijalu.

Dalić nije imao razloga previše mijenjati od zadnjeg nedavnog okupljanja, a uz povratnike jedno ime među "vatrenima" se našlo sasvim zasluženo. Luka Vušković (18), koji je u drugoj utakmici zabio za HSV, proširio je konkurenciju u obrani. Sjajna je vijest povratak opet zdravog Gvardiola, tu su standardno Šutalo, Ćaleta-Car, Pongračić, Erlić, ali i Josip Stanišić unatoč ozljedi i najavama da će propustiti okupljanje. Očito je Dalić dobio mig da desnog beka Bayerna može čekati do zadnjeg.

Sličan je izbornik očito dobio i iz Manchester Cityja za status Matea Kovačića, zadnje vijesti oko njegovog povratka nakon ozljede Ahilove tetive zadirale su u sredinu listopada. Ostatak veznog reda ostaje isti, Modrić, Pašalić, Majer, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro, Fruk. 

Napadačku liniju čine Perišić, Kramarić, Budimir, Pašalić i Ivanović. Novost je i rekordni broj pretpoziva u Dalićevoj eri, pri telefonu će biti Vlašić, Petković, Juranović, Oršić, Sosa, Musa, Matanović, Bradarić, Smolčić, Letica i Pandur, ali i Luka Sučić. Golmanski tercet ostaje Livaković, Kotarski, Ivušić.

- S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi - izjavio je izbornik..

- Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sad s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom, znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu.

Dalić će u Češkoj 100. puta voditi "vatrene", a 101. utakmicu doživjeti u svom Varaždinu protiv Gibraltara.

- Iznimno se radujem tom nastupu pred varaždinskom publikom, a duboko sam uvjeren da ćemo gledateljima dati puno razloga za zadovoljstvo jer smo u utakmici protiv Gibraltara veliki favoriti i od te uloge ne bježimo, a ulog je prevelik da bismo dopustili bilo kakvo opuštanje.

Hrvatska je u kvalifikacije krenula savršeno, s četiri pobjede i gol-razlikom 17-1. Taj niz lansirao je momčad na deveto mjesto Fifine ljestvice, posljednje koje donosi status nositelja u ždrijebu za SP i izbjegavanje svjetskih velesila. Međutim pozicija je ugrožena jer Italija i Maroko opasno prijete. Gostovanje u Pragu stoga je ključno. Poraz bi Hrvatsku koštao čak 17,4 boda i vjerojatno je izbacio iz elitnog društva.

