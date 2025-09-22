Dalić pozvao igrača kojeg svi zazivaju! Čeka Kovu i Stanišića, na pretpozivu Sučić i 11 igrača

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za predstojeće dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatrene" prvo čeka najteže gostovanje, 9. listopada u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije, 12. listopada, u Varaždinu dočekuju Gibraltar. Ulog je ogroman, pobjeda u Češkoj praktički bi osigurala direktan plasman i sačuvala san o statusu nositelja na Mundijalu.

Dalić nije imao razloga previše mijenjati od zadnjeg nedavnog okupljanja, a uz povratnike jedno ime među "vatrenima" se našlo sasvim zasluženo. Luka Vušković (18), koji je u drugoj utakmici zabio za HSV, proširio je konkurenciju u obrani. Sjajna je vijest povratak opet zdravog Gvardiola, tu su standardno Šutalo, Ćaleta-Car, Pongračić, Erlić, ali i Josip Stanišić unatoč ozljedi i najavama da će propustiti okupljanje. Očito je Dalić dobio mig da desnog beka Bayerna može čekati do zadnjeg.

Sličan je izbornik očito dobio i iz Manchester Cityja za status Matea Kovačića, zadnje vijesti oko njegovog povratka nakon ozljede Ahilove tetive zadirale su u sredinu listopada. Ostatak veznog reda ostaje isti, Modrić, Pašalić, Majer, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro, Fruk.

Napadačku liniju čine Perišić, Kramarić, Budimir, Pašalić i Ivanović. Novost je i rekordni broj pretpoziva u Dalićevoj eri, pri telefonu će biti Vlašić, Petković, Juranović, Oršić, Sosa, Musa, Matanović, Bradarić, Smolčić, Letica i Pandur, ali i Luka Sučić. Golmanski tercet ostaje Livaković, Kotarski, Ivušić.

- S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi - izjavio je izbornik..

- Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sad s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom, znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu.

Dalić će u Češkoj 100. puta voditi "vatrene", a 101. utakmicu doživjeti u svom Varaždinu protiv Gibraltara.

- Iznimno se radujem tom nastupu pred varaždinskom publikom, a duboko sam uvjeren da ćemo gledateljima dati puno razloga za zadovoljstvo jer smo u utakmici protiv Gibraltara veliki favoriti i od te uloge ne bježimo, a ulog je prevelik da bismo dopustili bilo kakvo opuštanje.

Hrvatska je u kvalifikacije krenula savršeno, s četiri pobjede i gol-razlikom 17-1. Taj niz lansirao je momčad na deveto mjesto Fifine ljestvice, posljednje koje donosi status nositelja u ždrijebu za SP i izbjegavanje svjetskih velesila. Međutim pozicija je ugrožena jer Italija i Maroko opasno prijete. Gostovanje u Pragu stoga je ključno. Poraz bi Hrvatsku koštao čak 17,4 boda i vjerojatno je izbacio iz elitnog društva.