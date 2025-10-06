Sučić se vraća u reprezentaciju! Zlatko Dalić aktivirao pretpoziv i bivšem kapetanu Rijeke

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić aktivirao je pretpozive Luki Sučiću i Ivanu Smolčiću, koji će se pridružiti "vatrenima" na okupljanju uoči listopadskih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Pokretanje videa... 01:30 Dalić: Brine me Livaković, ali znate moj stav. Modrić nas je sve iznenadio, podigao je Milan | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Hrvatsku reprezentaciju u listopadu očekuju dvoboji s Češkom (9. listopada u Pragu) i Gibraltarom (12. listopada u Varaždinu), a Dalić je odlučio proširiti popis igrača pozivanjem Sučića i Smolčića, objavio je HNS.

Reprezentacija se okupila u ponedjeljak, u Zagrebu, gdje će se pripremati do odlaska u Češku 8. listopada. Nakon utakmice u Pragu, Vatreni se vraćaju u Zagreb, a potom odmah putuju u Varaždin, gdje će 12. listopada igrati protiv Gibraltara.

Poslije listopadskih utakmica Hrvatsku očekuju još dva kvalifikacijska susreta u studenome, protiv Farskih otoka i Crne Gore. U skupini L Hrvatska trenutačno vodi s 12 bodova iz četiri utakmice, koliko ima i Češka, ali uz jednu odigranu utakmicu više. Farski otoci i Crna Gora imaju po šest bodova iz pet susreta, dok Gibraltar još nije osvojio ni jedan bod.