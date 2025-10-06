Dalić: Brine me Livaković, ali znate moj stav. Modrić nas je sve iznenadio, podigao je Milan

Hrvatska nogometna reprezentacija savršeno je odradila prvu polovicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Četiri pobjede iz isto toliko utakmica uz 17 postignutih i samo jednim primljenim golom daju razloga za očekivati kako će se ''vatreni'' plasirati na Mundijal osvajanjem skupine.

Međutim, to tek treba potvrditi na terenu, a Dalićeve izabranike čekaju dvije nove utakmice kvalifikacija. Prvi će test biti Češka (četvrtak, 9. listopada), nakon čega u goste u Varaždin dolazi reprezentacija Gibraltara (12. listopada).

"Vatreni" su se u ponedjeljak okupili u Zagrebu, a izbornik Dalić tim se povodom obratio javnosti od 11 sati.

Kakva je zdravstvena situacija u momčadi i ima li izmjena popisa?

- Pred nama su dvije utakmice, prva je izuzetno važna jer odlučuje o raspletu situacije u grupi. Prva utakmica s Češkom je bila dobra, ali ova je sasvim drugačija. Morat ćemo uložiti puno truda jer ova utakmica nam sve rješava. Nemamo puno vremena i zato i ostajemo dan više u Zagrebu.

- Što se igračkog kadra tiče, Stanišić je otpao. Razgovarali smo nakon njegove ozljede te smo bili optimisti, ali prekratko vrijeme je imao za oporavak i nije uspio. Ostaje u klubu. S pretpoziva smo pozvali Bradarića jer nam treba konkurencija za lijevi bok. Igra u dobru Italiji. Tijekom dana ćemo još razgovarati sa stožerom te se možda pojavi potreba da zovemo nekoga s pretpoziva.

Brine li vas situacija s Livakovićem?

- Naravno da brine. To nije dobro ni za njega ni za reprezentaciju, da on u kontinuitetu ne brani. Ali, vi znate moj stav i moje razmišljanje prema igračima koji su dugi niz godina tu. Nisam sklon promjenama, vidjet ćemo. Danas ću razgovarati s njim i sa svojim stožerom u kojem su četiri bivša reprezentativna vratara. Oni sigurno jako dobro poznaju situaciju.

- Onda ćemo donijeti odluku, ali ja sam sklon tome da pružimo podršku Livakoviću. Ali tu je i Kotarski koji dobro brani tako da imamo opciju s njim.

Kakva je situacija s Kovačićem?

- Mateo je očekivao da će u zadnje tri utakmice možda dobiti minutažu u Cityju, ali imali su teške utakmice. Oporavio se od ozljede i u punom je treningu. Njemu je potrebna energija u reprezentaciju i on je potreban nama. Nije sigurno hoće li nastupiti protiv Češke, ali protiv Gibraltara svakako hoće.

Kako komentirate Modrićeve igre u Milanu?

- Nastavlja nas iznova iznenađivati. Ovo što on radi u Milanu, podigao je cijeli klub na viši nivo. Igra po 90 minuta što je bilo van očekivanja svih nas. Iznova pokazuje svoju snagu, karakter i kvalitetu. To je za nas pozitivno i samo nek ga posluži zdravlje.

Možemo li očekivati Jakića opet na desnom beku?

- Ta nam je pozicija problem. Juranović nije standardan u klubu nakon što je zaliječio ozljedu, nema Stanišića, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija, moramo razmišljati o toj poziciji, javlja se Valinčić, koji igra dobre utakmice za Dinamo. Nadam se da ćemo imati širi izbor na idućem popisu, malo je riskantno ići s jednim desnim bekom. Na pretpozivu je i Smolčić...

U četvrtak vam je jubilarna 100. utakmica...

- Nisam mogao to ni sanjati, ali moj je fokus samo na Češkoj i dobrom rezultatu. Ponosan sam i čast mi je, ali želim da ta utakmica bude pozitivna i dobra. Na klupi sam proveo osam ponosnih godina, osam godina medalja. Bilo je jako puno lijepih trenutaka i veselja, bilo je i jako malih loših, koje ne želim ni pamtiti.

Par riječi o Češkoj...

- Sigurno nas čeka teža utakmica nego u Osijeku. Puno će im nedostajati Schick, koji je njihov glavni igrač. To je robustan napadač koji zabija golove. Ali, mi ne smijemo očekivati lakši posao. Moramo uložiti naš maksimum, znamo što nam znači ta utakmica. Vrijeme je da kvalifikacije završimo prije samog kraja, ne želimo imati nervozu i napetost u zadnjoj utakmici. Zasad sve ide jako dobro, Češka je glavni rival, ima snažni vezni red, to je kompaktna momčad, ali moramo gledati sebe. Jako je važno da sve imamo u svojim rukama, bez obzira na ishod utakmice u Pragu. Ali, trebali bi pobijediti u Pragu i osigurati si mir za završne utakmice. Imamo kvalitetu i vjerujem da će sve biti dobro - zaključio je Dalić.