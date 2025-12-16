Dalić prekinuo bojkot nakon četiri godine, evo za koga su glasali on i Luka Modrić...

Francuski napadač Ousmane Dembele proglašen je najboljim nogometašem svijeta za 2025. godinu u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA). Nakon što je ranije osvojio i Zlatnu loptu, zvijezda PSG-a objedinila je najprestižnije individualne nagrade i tako zaokružila gotovo savršenu sezonu. Ipak, za hrvatsku javnost najzanimljiviji detalj večeri bio je povratak Zlatka Dalića u Fifin izbor nakon četverogodišnjeg bojkota.

Dembele je do nagrade "The Best" stigao zahvaljujući nevjerojatnoj sezoni u kojoj je vodio PSG do trostruke domaće krune i prvog, povijesnog naslova u Ligi prvaka. S 35 golova i 16 asistencija u 53 nastupa bio je nezaustavljiv, a iza sebe je u izboru ostavio mladu zvijezdu Barcelone Laminea Yamala.

​- Želim zahvaliti svim svojim suigračima. Naporan rad se isplati. Zahvaljujem svojoj obitelji, klubu s kojim sam imao fantastičnu godinu - poručio je Dembele u kratkom govoru.

Nagrade su, očekivano, pokupili i njegovi kolege iz Pariza. Luis Enrique proglašen je najboljim trenerom, a Gianluigi Donnarumma najboljim golmanom.

Dalić prekinuo 'rat' s Fifom: Dembele mu je najbolji

Nakon četiri duge godine, izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić odlučio je prekinuti svoj bojkot i ponovno dati glas u Fifinom izboru. Podsjetimo, Dalić je bojkot započeo nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, duboko razočaran tretmanom koji je svjetska krovna nogometna organizacija imala prema hrvatskoj reprezentaciji.

Smetalo mu je što Dominik Livaković nije bio ni među nominiranima za najboljeg golmana, što je Joško Gvardiol ostao bez nagrade za najboljeg mladog igrača prvenstva, te što on sam, unatoč osvojenoj svjetskoj bronci, nije bio u konkurenciji za najboljeg trenera.

​- Želim više respekta za nas, za našu reprezentaciju, za naše igrače, pa i za sebe, jer smo s dvije medalje apsolutna svjetska senzacija. Da engleski, brazilski, španjolski, njemački ili talijanski igrači i treneri postižu rezultate poput nas, bili bi itekako zastupljeni u svim izborima - grmio je tada Dalić.

Čini se da je "ratna sjekira" sada zakopana. U svom povratničkom glasanju, Dalić je najviše bodova (pet) dao upravo pobjedniku, Ousmaneu Dembeleu. Tri boda dodijelio je Liverpoolovom Mohamedu Salahu, a jedan je otišao veznjaku Barcelone Pedriju. Kod trenera je također podržao pobjednika, Luisa Enriquea, ispred izbornika Portugala Roberta Martineza i stratega Liverpoola Arnea Slota.

Za koga je glasao Modrić?

Dok je Dalić svoj glas dao konačnom pobjedniku, kapetan reprezentacije Luka Modrić imao je drugačiju viziju. On je pet bodova dao veznjaku PSG-a Vitinhi.

Pobjednik Dembele dobio je od Modrića tri boda i završio na drugom mjestu, dok je jedan bod kapetan "vatrenih" proslijedio čudu od djeteta, Lamineu Yamalu. Zanimljivo je da se Dalić i Modrić nisu previše složili, a jedino zajedničko ime na njihovim listićima bio je upravo Dembele, no vrednovali su ga različito. Kod trenera su bili nešto usklađeniji – obojica su na prvo mjesto stavili Enriquea, no Modrić je na drugo mjesto postavio Slota, a na treće Martineza.