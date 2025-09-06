Dalić promijenio plan treninga nakon blijede igre. Igrači kažu: 'Ne možemo se vaditi na teren!'

Zlatko Dalić isprva nije planirao odraditi klasični trening s reprezentativcima dan nakon utakmice na Farskim Otocima, ali ponukan lošom izvedbom i minimalnoj pobjedi unatoč, okrenuo je ploču. Umjesto samo rada u teretani, izbornik je odlučio igrače koji nisu startali rastrčati na Maksimiru (trening zakazan za 19 sati) uoči dvoboja protiv Crne Gore u ponedjeljak, za koji više nema dostupnih ulaznica, izuzev onih za lože.

Martin Baturina i Toni Fruk prije polijetanja iz Torshavna analizirali su dvoboj protiv Farana za stranice HNS-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

- Sretni smo zbog pobjede, malo manje zbog igre. Stvarno jako teško gostovanje, umjetna trava. Ali kako nama, tako njima. Treba priznati da nismo odigrali najbolju utakmicu, imamo što pokazati za tri dana (u ponedjeljak, op.a.) - rekao je novi igrač Coma Baturina.

- Crna Gora? Svatko danas igra nogomet. Možemo očekivati još jednu tvrdu utakmicu, ali igramo kući, moramo biti pravi i pobijediti.

Donedavni igrač Dinama upao je u prvu postavu oko 40 minuta prije početka utakmice zbog zdravstvenih problema Lovre Majera.

- Igrao sam na neprirodnoj poziciji, desnom krilu. Žao mi je što se Lovro razbolio u zadnjoj minuti, ali nije na meni da ocjenjujem svoje nastupe. Općenito igrom nisam zadovoljan, nismo bili dobri timski, ali zato imamo priliku za ispravak - kazao je Baturina i nastavio:

- Crna Gora će doći motivirana, protiv Hrvatske svi su motivirani, žele se izvući i doći u bolju situaciju. Mi im to ne smijemo dopustiti. Uvjeti na Farskim Otocima? Možda je malo bilo straha od ozljede. Ali drugačija je podloga, tvrđe je, brže kad je pala kiša i nije lagano. Ali morali smo bolje igrati.

U ponedjeljak bi atmosfera trebala biti kudikamo drugačija nego na sjeveru Europe, ispunjene tribine i ljepše vrijeme.

- Hvala svim ljudima što su došli i prešli toliki put, stvarno nam znači njihova podrška. Na Maksimiru je uvijek lijepo igrati, vjerujem da će biti jako dobra utakmica - zaključio je Baturina.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu | Foto: Matko BegovicPIXSELL

Najbolji igrač Rijeke Toni Fruk debitirao je u petak, imao i nekoliko prilika za gol.

- Jedna jako emotivna večer za mene, presretan sam i ponosan. Šteta što nije bila uvjerljivija pobjeda, svi su to očekivali. Ali bitna su tri boda i jako sam sretan. Šteta što nije ušla lopta, imao sam dvije-tri situacije, pogotovo u prvom poluvremenu. Trudio sam se odgovoriti svim zahtjevima izbornika, staviti se na raspolaganje momčadi, pomoći. Dao sam sve od sebe, nadam se da sam pomogao. Nastavit ću tako dalje, raditi još jače.

Uvjeti na Farskim Otocima?

- Očekivali smo, iskreno, jako teške uvjete. Jako je teško u ovakvoj utakmici, nemaš što dobiti, Hrvatska može samo izgubiti. Očekivanja su bila jako velika, svi već unaprijed upišu tri boda. Najvažnija su tri boda, sve se stavlja na stranu. Okrećemo se Crnoj Gori i idemo popraviti neke loše stvari.

Kako protiv Crne Gore?

- Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Mi trebamo biti pravi, na nivou, onda se samo nas pita. Ne trebamo davati uopće drugima priliku, pogotovo u Hrvatskoj, da traže nešto protiv nas. Sigurno su jako nezgodni, morat će se vaditi, nemaju što izgubiti. Morat će ići napadački. Mi se trebamo postaviti hrabro i igrati onako kako Hrvatska zna. Vraćamo se u Hrvatsku, sigurno će biti malo ljepši vremenski uvjeti, sad je bilo dosta vjetra i kiše, svega pomiješano, morali smo se brzo prilagoditi. Ali eto, za Hrvatsku nema alibija, nema mjesta tražiti kakvo je bilo vrijeme, teren... Moramo se što brže prilagoditi i mislim da ćemo u Hrvatskoj puno bolje odigrati nego danas - zaključio je Fruk.