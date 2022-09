Dalić: Reprezentaciju sa SP-a u Rusiji selekcionirali su drugi, a Erlić i Šutalo imaju probleme...

Izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Mateo Kovačić najavili su utakmicu šestog kola grupne faze Lige nacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening 'vatrenih' u Maksimiru

'Moja obitelj živi u Austriji'

Mateo, rođen si u Linzu, koliko će ovo biti emotivna utakmica za tebe?

- Meni je to posebno. Rođen sam tu, odrastao sam tu, bio tu do 13. godine. Ova država mi je puno dala, moja obitelj i dan-danas živi tu. Doći će na utakmicu puno mojih prijatelja, doći će obitelj... Ne mogu reći da se vraćam kući, ali nije ni daleko od toga - kazao je veznjak londonskog Chelseaja.

Zviždali su vam nakon prve utakmice ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. U Osijeku ste izgubili 3-0.

- Krenuli smo jako loše u Ligu nacija, nismo to očekivali. Krenuli smo jako dobro u utakmicu, ne znamo ni danas što se dogodilo u nastavku. Sad smo na vrhu skupine, moramo nastaviti igrati kako znamo i pokušati pobijediti - rekao je Kovačić pa nastavio:

- Navikli smo svi na to, ha-ha. Kod nas je to i izraženije. Gledajte, odigrali smo loše u prvoj utakmici protiv Austrije, s pravom su nas kritizirali. Kao što nas sad s pravom svi hvale. Igramo dobar nogomet, kvalitetan i trebamo tako nastaviti.

'Idemo po Final Four'

Koliko su Austrijanci opasni?

- Austrija je odlična momčad, vidjeli smo to u Osijeku. Stručni stožer ukazat će nam na njihove vrline i mane. Ipak, mislim da se više trebamo fokusirati na sebe.

Pobjeda osigurava odlazak na Final Four Lige nacija. Koliko ste umorni?

- Volimo igrati za reprezentaciju, drago nam je kad ima više utakmica. Pogotovo kad je rezultat ovako dobar. Sutra to moramo potvrditi - zaključio je Kova.

'Erlić i Šutalo imaju probleme'

S Kovačićem se slaže i Dalić.

- Velika šansa za nas. Za istu smo se sami izborili, ne ovisimo ni o komu drugome. Moramo to sami odraditi, ne čekati što će napraviti Francuzi. Ljepše bi bilo da ovaj ciklus završimo dobrim rezultatom odnosno pobjedom. Da se i dogodi nešto drugo, neće nas to poremetiti. Moramo se spremati za SP, napravili smo puno dobroga. Sutra očekujemo tešku utakmicu...

Hoće li biti promjena u sastavu u odnosu na utakmicu s Danskom?

- Bit će promjena u sastavu. Prvi cilj nam je napraviti dobar rezultat. Drugi cilj je da isprobamo još neke igrače. Pokušat ćemo svima dati šansu. Nema više prijateljskih osim one sa Saudijskom Arabijom pred početak SP-a. Bit će promjena u obrani i napadu. Martina Erlića nije bilo četiri tjedna, bojimo se nove ozljede, vidjet ćemo kakav će biti na treningu - rekao je Dalić pa nastavio:

- Problem je s Josipom Šutalom. Dobio je udarac u gležanj, to je manji problem. Vidjet ćemo hoćemo li riskirati s njim. O ostalima neću, neću ništa otkrivati.

'Nisam nezadovoljan Kramarićem'

Koliko ste zadovoljni Andrejom Kramarićem?

- Nekad nam treba robustan napadač poput Ante Budimira, nekad špilmaher i znalac poput Marka Livaje i Brune Petkovića. Imaju dečki još više od mjesec dana da se kroz klubove podignu, skrenu pozornost na sebe. Nisam nezadovoljan niti jednim od nabrojanih - rekao je Dalić.

Sad svi hvale Hrvatsku.

- Moramo stati na loptu, biti skromni. Euforija vodi u propast, tragedija još više. Moramo ostati na nogama. Pokazali smo dobru igru i kvalitetu, ali to nas ne smije zavarati. Imamo širinu i igrače koji to mogu. Napravit ću sve da to smirimo. Znamo što nam je cilj i da možemo - rekao je Dalić pa dodao:

- Moramo se dokazivati svaki dan, svaki trening, svaku utakmicu. To je bila samo jedna utakmica protiv Danske koja je bila dobra. Idemo dalje.

'Reprezentaciju u Rusiji složio je netko drugi'

Ima li Hrvatska danas širi kadar u odnosu na SP u Rusiji?

- Danas su igrači u puno boljoj formi jer se prvenstvo igra na zimu. U Rusiji smo imali puno potrošenih igrača. Ono je bila reprezentacija koju je netko drugi složio, ja nisam imao nikakvo učešće u selekciji, možda sam doveo jednog ili dvojicu igrača. Ako s ovom selekcijom napravim uspjeh, taj će mi biti draži od onog u Rusiji. A sad, koja je selekcija kvalitetnija, nije mi zgodno govoriti - rekao je pa nastavio:

- Primali smo lagane golove iz polukontre i kontre. Bili smo preduboko i preširoko. Bit ćemo kompaktniji i agresivniji. Igrat ćemo 4-3-3. Imamo tri sjajna veznjaka i moramo igrati na posjed, ne odstupati po svog stila. Sad imamo i kvalitetnu zadnju liniju, možemo igrati iz nje, veznjaci se ne moraju spuštati po loptu, rasteretili smo ih - rekao je pa zaključio:

- Nedostaje nam još konkretnijih situacija u završnici. Vjerujem da ćemo i taj segment igre popraviti.

Najčitaniji članci