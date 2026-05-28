Hajduk prelomio: Poručio je Krovinoviću, Šarliji i Guillamónu da napuste klub! Evo tko sve ide

Hajduk se u četvrtak oglasio priopćenjem u kojem je otkrio prve poteze u slaganju igračkog kadra za novu sezonu. Klub će napustiti Anthony Kalik i Ismael Diallo, kojima 31. svibnja istječu ugovori i neće biti produljeni. Kalik je u Hajduku imao nekoliko mandata, a ovaj posljednji bio mu je najduži i najuspješniji.

Na Poljud se vratio u ljeto 2022. iz Gorice za 300.000 eura, a za “bijele” je ukupno upisao 129 nastupa uz osam golova i sedam asistencija. Diallo je stigao godinu dana kasnije i za Hajduk je odigrao 59 utakmica. Iako je u početku bio važan dio rotacije, kod Gonzala Garcije u upravo završenoj sezoni dobio je tek jedan ligaški nastup. Prema Transfermarktu, vrijednost Dialla procjenjuje se na 750.000, a Kalika na 800.000 eura.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iz kluba su poručili i da još traju pregovori s Al‑Qadsiahom oko ostanka Ikera Almene (22), koji je proteklu sezonu proveo na posudbi u Splitu. U međuvremenu se, kako smo već ranije pisali, u priču uključio i Dinamo, koji je poslao službenu ponudu za španjolskog veznjaka.

- Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom - poručili su s Poljuda.

Evo što je s Rebićem

Hajduk je razjasnio i status Ante Rebića. Nakon vrlo dobre povratničke sezone u HNL‑u, u kojoj je s devet golova i pet asistencija izabran u momčad sezone, klub mu je ponudio novi ugovor. Na Poljudu uskoro očekuju njegov odgovor.

Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za kraj je stigla i najava mogućeg rastanka s trojicom prvotimaca kojima je poručeno da si mogu potražiti “nove prilike u drugim sredinama”. Riječ je o igračima s ugovorima do ljeta 2027., što znači da je otvorena i opcija da ostanu još jednu sezonu ako ne pronađu novi klub.

Filip Krovinović (30) godinama je jedan od ključnih igrača Hajduka. Od dolaska iz Benfice 2021. odigrao je 192 utakmice, uz 21 pogodak i 14 asistencija. Na izlaznim vratima je i stoper Zvonimir Šarlija (29), koji je u klub došao 2023. kao slobodan igrač iz Panathinaikosa, jednu sezonu proveo na posudbi u Pafosu, a sada će ponovno tražiti novu sredinu.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk je spreman rastati se i od Španjolca Huga Guillamona (26). Njega je prošlog ljeta iz Valencije doveo Ivan Rakitić, no na Poljudu su očekivali više. Nakon gotovo cijele karijere provedene u Valenciji, čini se da će već nakon jedne sezone u Splitu tražiti novi klub.

Iz kluba su zaključili kako će javnost pravovremeno obavještavati o svim daljnjim odlukama vezanima uz kadar za nadolazeću sezonu.