Dalić: Ovo je trenutno realnost! Samo iščekujem rezultate testova, ništa ne mogu spremiti

Jedva čekam da ova godina prođe. Uremoviću je stradala loža i sigurno otpada za Portugal. Stvari se samo vežu jedna za drugu, morali smo izmišljati sa stoperima, rekao je izbornik u Švedskoj

<p>Izgubili smo u prvom poluvremenu, jer smo bili nedovoljno agresivni i slabo smo trčali, protivnik je bio puno bolji, ništa ništa stvorili. I opet smo primili gol iz prekdia. Drugi je dio bio bolji, kvalitetniji, ali ne dovoljno za više od gola. Nemam za čim žaliti, Švedska je bila bolja, to je realnost u ovom trenutku - rekao je <strong>Zlatko Dalić</strong> za Novu TV i objasnio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon Švedske</strong></p><p>- Nedostajalo nam je 7-8 igrača koji bi bili u prvoj momčadi. Treba izvući što manje štete iz ovoga.</p><p>Hrvatska je izgubila u Švedskoj 2-1 i tako zakomplicirala situaciju oko ostanka u elitnom rangu Lige nacija. Ozlijedio se pritom Uremović, Ćaleta-Car dobio karton zbog kojega će propustiti utakmicu protiv Portugala, nema Vide... A izbornik je u 60. minuti, kod rezultata 2-0, izvadio je jedinog napadača Budimira i uveo Pašalića. Dakle, bez špice ganjali smo rezultat.</p><p>- Ni Budimir ni Pongračić ne mogu igrati cijelu utakmicu pa smo pokušavali nešto, izmišljali, Barišić je dio utakmice bio stoper, puno je tu improvizacije na koju smo prisiljeni. Ali nismo pali pa izgubili s većom razlikom nego smo se digli.</p><p>Uremović je u 40. minuti izišao zbog ozljede.</p><p>- Sigurno ga neće biti duže vremena - rekao je Dalić, pa zavapio:</p><p>Nema puno vremena za odmor, već u utorak slijedi Portugal.</p><p>- Sad da odigramo s Portugalom pa da što prije ova godina prođe i zaboravimo je svi zajedno. Znam da je Francuska prva i ni ona ni Portugal nema imperativ, ali to su velike reprezentacije i neće igrati na poraz nego dati sve od sebe. Ali prvo čekamo novo testiranje, hoće li biti još izostanaka. Najvažnije je da igrači budu negativni pa da se vrate u klub pozitivne atmosfere i negativnog testa - zaključio je izbornik.</p><p>- Čestitam Švedskoj na pobjedi, zaslužili su je. Bili su bolji protivnik od nas, pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo mogli odgovoriti na njihovu agresivnost. U drugom smo zaigrali bolje i kompaktnije, ali to nije bilo dovoljno - rekao je Dalić na konferenciji za medije i dodao:</p><p>- Nisu me Šveđani iznenadili, pokazali su to i u Zagrebu, ni protiv Portugala i Francuske nisu imali dovoljno sreće. To je kvalitetna momčad s dobrim pojedincima.</p><p>- Završnica? Francuzi su prvi u našoj skupini, obje su momčadi velike i sigurno se neće opustiti. Moramo pokušati popraviti dojam i pobijediti Portugal u Splitu. Ali nedostajalo nam je sedam, osam godina, voljeli bismo da su tu. Jedva čekam da ova godina završi.</p><p>- Naš je cilj da ostanemo u elitnoj skupini, ipak smo svjetski doprvaci. Sve ćemo napraviti da ostanemo u skupini, ali radimo smjenu generacija. Imamo malih problema, ali sve ćemo napraviti da ispunimo taj cilj.</p><p>- Kuluševski? On je bio igrač utakmice, Švedska je dobila sjajnog individualca koji igra u Juventusu. Nisu ga bez razloga doveli, mlad je i može igrati na više pozicija.</p><p>- Gol za 2-1 nam znači jer nas je doveo u egal situaciju sa Švedskom, nije bilo jednako izgubiti 2-0 ili 2-1. Ukupno smo izjednačeni i dobro je da smo ga zabili. Ali nismo bili pravi da bi rezultat bio izjednačen. Dečki su u drugom dijelu pokazali bolju energiju i to je ono što je pozitivno.</p>