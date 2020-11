Livaković: Francuska je drhtala u Zagrebu, zašto ne i Portugal?

Portugal? Naravno da smo željni igre, igramo za reprezentaciju. Šteta što neće biti navijača, ali idemo isprati ovaj poraz i dati sve od sebe, rekao je Dominik Livaković nakon poraza od Švedske

<p>Hrvatska je izgubila od Švedske 2-1 u predzadnjoj utakmici Lige nacija, a prvi se nakon poraza oglasio Livaković:</p><p>- Mislim da prvo poluvrijeme stvarno nije bilo dobro, nismo bili agresivni, trebalo je to malo agresivnije, no drugo smo se malo trgnuli i bilo je puno bolje. Ostavili smo više prostora iza, ali morali smo ganjati rezultat. Portugal? Naravno da smo željni igre, igramo za reprezentaciju, da treba igrati dan za danom, nije problem! Šteta što neće biti navijača, ali idemo isprati ovaj poraz i dati sve od sebe. Mi moramo gledati da što bolje odigramo tu utakmicu, zašto ne bismo otišli na pobjedu, i Francuska je drhtala u Zagrebu, zašto ne bi i Portugal u Splitu? Naravno da imamo želju i svi mi imamo želju igrati i ispraviti onaj poraz od Portugala - rekao je nakon poraza <strong>Dominik Livaković</strong> za<a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/live-svedska-hrvatska-prijenos-i-golovi-na-novoj-tv-i-gol-hr-u---627491.html" target="_blank"> Novu TV</a>.</p><p>Nakon utakmice susret je komentirao i<strong> <a href="https://www.24sata.hr/sport/izbornikova-poruka-nije-dobra-a-gol-je-velika-greska-kovacica-728193" target="_blank">Nenad Bjelica</a></strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/izbornikova-poruka-nije-dobra-a-gol-je-velika-greska-kovacica-728193" target="_blank">:</a></p><p>- Izgleda kao da smo baš igrali na bod, a izbornik je najavljivao da kad igraš na bod, izgubiš, ali mislim da nije dobra poruka ta da se kaže da se ne igra na bod. Šalješ poruku igračima da je bod dovoljan, odgovor na to novinarsko pitanje je da se uvijek igra na pobjedu - rekao je trener Osijeka za <a href="http://Izgleda kao da smo baš igrali na bod, a izbornik je najavljivao da kad igraš na bod, izgubiš, ali mislim da nije dobra poruka ta da se kaže da se ne igra na bod. Šalješ poruku igračima da je bod dovoljan, odgovor na to novinarsko pitanje je da se uvijek igra na pobjedu." target="_blank">Novu TV.</a></p>