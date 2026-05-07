Dalić vodi Olića na SP u Americi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zlatko Dalić sprema popis za Svjetsko prvenstvo, a Ivica Olić mogao bi se vratiti u A reprezentaciju! Proslavljeni hrvatski nogometaš briljira s mladima, no sad bi mogao pomoći Daliću na svjetskoj sceni

Još je nekoliko tjedana ostalo do Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a izbornik Zlatko Dalić 18. svibnja objavit će popis reprezentativaca za pripreme koje će tjedan dana kasnije početi u Rijeci. 

U posljednjim je tjednima Dalić sa svojim suradnicima obilazio reprezentativce, a zanimljivo je kako mu je društvo činio i bivši dugogodišnji pomoćnik, legendarni hrvatski nogometaš Ivica Olić (46). Podsjetimo, Olić je od 2017. do 2024. pomoćnik u A reprezentaciji, a posljednje dvije godine sjedi na klupi U-21 ''vatrenih''.

Olić radi vrlo dobar posao na klupi mlade reprezentacije, koja je nakon pet odigranih kola na vrhu skupine H u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo s četiri pobjede i remijem u pet utakmica (gol razlika 11-1). 

Stoga ne iznenađuje što bi se Olić trebao, unatoč novom angažmanu, pojaviti na Svjetskom prvenstvu u Americi kao dio Dalićeva stožera. Dobro poznaje izbornika Dalića, kao i njegove pomoćnike, Dražena Ladića te Vedrana Ćorluku. 

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Dalić nije angažirao nove asistente nakon odlaska Olića i Mandžukića poslije Europskog prvenstva u Njemačkoj. Poznato je da izbornik oko sebe voli stabilnost i iz tog razloga Olićev (privremeni) povratak u A reprezentaciju ne bi nikoga čudio. Štoviše, ranije smo pisali kako je 46-godišnji Hrvat u užem krugu favorita za Dalićevog nasljednika, ali otom-potom...

