Dalić vodi Olića na SP u Americi

Još je nekoliko tjedana ostalo do Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a izbornik Zlatko Dalić 18. svibnja objavit će popis reprezentativaca za pripreme koje će tjedan dana kasnije početi u Rijeci.

U posljednjim je tjednima Dalić sa svojim suradnicima obilazio reprezentativce, a zanimljivo je kako mu je društvo činio i bivši dugogodišnji pomoćnik, legendarni hrvatski nogometaš Ivica Olić (46). Podsjetimo, Olić je od 2017. do 2024. pomoćnik u A reprezentaciji, a posljednje dvije godine sjedi na klupi U-21 ''vatrenih''.

Olić radi vrlo dobar posao na klupi mlade reprezentacije, koja je nakon pet odigranih kola na vrhu skupine H u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo s četiri pobjede i remijem u pet utakmica (gol razlika 11-1).

Stoga ne iznenađuje što bi se Olić trebao, unatoč novom angažmanu, pojaviti na Svjetskom prvenstvu u Americi kao dio Dalićeva stožera. Dobro poznaje izbornika Dalića, kao i njegove pomoćnike, Dražena Ladića te Vedrana Ćorluku.

Podsjetimo, Dalić nije angažirao nove asistente nakon odlaska Olića i Mandžukića poslije Europskog prvenstva u Njemačkoj. Poznato je da izbornik oko sebe voli stabilnost i iz tog razloga Olićev (privremeni) povratak u A reprezentaciju ne bi nikoga čudio. Štoviše, ranije smo pisali kako je 46-godišnji Hrvat u užem krugu favorita za Dalićevog nasljednika, ali otom-potom...

