Dalić: Ja ne dijelim ljude na Hrvate i Srbe, već dobre i loše

Jako sam se razveselio kad mi je stigla poruka mog zapovjednika iz vojarne u Samoboru koji sad živi u Srbiji i mog prijatelja iz Leskovca. Drago mi je što nogomet spaja. Pa ja sam na Svjetskom prvenstvu navijao za Srbiju, rekao je Zlatko Dalić u razgovoru za srpski Blic.

Hrvatski izbornik apsolutno je najveća sportska zvijezda u regiji otkako je Hrvatsku odveo do povijesnog uspjeha, a njegove izjave itekako su dobro prihvaćene u Srbiji gdje su i on, ali i Vatreni, prema pisanju Blica, imali puno navijača.

- To je jedini normalan put, politika me ne zanima. Znam tko sam, što sam, cijenim druge. Moramo gledati tko je kakav čovjek, a ne da li je Srbin ili Hrvat. To je deplasirano. Ne trebamo se vraćati u prošlost, već gledati u budućnost - priča Dalić te dodaje:

- Hvala svim ljudima u Srbiji, kao i onima u regiji koji su navijali za nas i davali nam podršku. Nadam se da ste uživali u našoj igri. Pa i ja sam navijao za Srbiju protiv Brazila, želio sam da u finalu igraju Hrvatska i Srbija. To je sasvim normalno i tako trebamo svi razmišljati.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U razgovoru za Blic rekao je da je pokretač dobre atmosfere i pobjedničkog niza u Rusiji bila pobjeda nad Nigerijom te da nije ni sanjao da bi mogao doći do ovakvog uspjeha kad je preuzeo reprezentaciju.

Nekima je u Srbiji, ali i domovini, zasmetalo što je na dočeku bio Marko Perković Thompson.

- Pjesma na kojoj inzistiramo 'Lijepa li si' nije negativna i nema političku konotaciju. Uvijek nam to svira u autobusu, a govori o ljubavi, zajedništvu i nikom nije palo na pamet da je iskoristi za političke svrhe. Ja nisam ni lijevi, ni desni, ja sam za Hrvatsku i ljubav. Ne dijelim ljude na Hrvate i Srbe, već na dobre i loše.

Srebro na Svjetskom prvenstvu velika je stvar, ne samo za hrvatski sport.

- Ovo je naš najveći uspjeh u povijesti. Nogomet je sport broj jedan u svijetu i zato je ovo najveći naš uspjeh.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Izbornik je još jednom ponovio tko je njegov 'nogometni otac'...

- Ćiro Blažević je bio i ostao trener svih trenera, pomogao mi je i od njega sam preuzeo puno toga. On je moj nogometni mentor, a ja ga često zovem i pitam za savjet jer bilo bi glupo da ne koristim njegovo veliko znanje i iskustvo.

Zahvalio je i najboljem srpskom sportašu na čestitkama.

- Igrači su stalno tražili da gledaju njegove mečeve na Wimbledonu. Novaka Đokovića ne poznajem, ali svaka mu čast na svemu. U SAD-u smo bili zajedno, slikali se s njim, jedni drugima za vrijeme Mundijala i Wimbledona davali podršku i tako uvijek treba biti - zaključio je Dalić svoj intervju u Blicu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.