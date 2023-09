Dalića naljutilo pitanje: Mene klub tražio da odmorim igrača? Svašta! Mi smo veći od Cityja!

Možda i nikad lakše i bezbrižnije u izborničkom mandatu Zlatko Dalić dočekao je pobjedu. Jer "vatreni" su napravili baš ono što treba protiv suparnika ranga Latvije, 134. na Fifinoj ljestvici: zabili su rani gol, već u trećoj minuti 'otključali' utakmicu, i to je bilo to.

Do kraja čista rapsodija za feštu na Rujevici. Sigurnih 5-0 i očekivana tri boda na putu do Eura u Njemačkoj.

- Ozbiljna i odgovorna utakmica i lijepa podrška navijača. Bili smo ozbiljni od početka i rano zabili, što nam je olakšalo posao. Kasnije je sve bila stvar rutine i kvalitete te smo odmorili neke igrače. Poštedjeli smo Kovačića i Majera, koji su jučer na treningu osjetili probleme s mišićima, ali nije ništa ozbiljno, bit će u kadru za Armeniju. Koje je možda najteže gostovanje - počeo je Dalić.

Je li ovo jedna od najkompletnijih utakmica reprezentacije?

- Ne bih tako govorio, protivnik nije bio na našem nivou i prvi je gol usmjerio sve. Ali i Livaković je dvaput obranio, imali smo dvije greške koje ne smijemo ponavljati. Možda je bilo dobro, ali ne znam kad smo zadnji put igrali protiv protivnika koji je bio laganiji. Moramo biti ozbiljni i ne griješiti i raditi si probleme. Ovakve utakmice, koje su najlakše, ne možeš puno dobiti, ali možeš puno izgubiti. Bilo je kombinacije, pasa, udarca, svega...

Zbog čega ste na poluvremenu mijenjali Gvardiola? Jesu li vas iz Manchester Cityja tražili da ga poštedite?

- Ah... To je podcjenjivanje mene! Da me netko iz Cityja zove da odmorim igrače?! Svašta! City je velik klub? Mi smo još veći! Da mene netko zove da odmorim Gvardioila... Nemojte se ljutiti, ali na to ne odgovaram... - uzrujao se izbornik pa se brzo primirio:

- Igrao je za City šest utakmica, ima lagani problem, ne treba ga forsirati. To smo htjeli i s Lukom i s Brozom, malo ih odmoriti.

Je li vas iznenadio remi Turske i Armenije?

- Očekivao sam tursku pobjedu, ali Armenija pokazuje kvalitetu, jako je opasna. To je za nas dobar rezultat. Pokazuje da ne smijemo podcijeniti suparnika.

Je li Petković postao prvi izvođač slobodnih udaraca u reprezentaciji?

- Na treningu pogađa fantastično, išlo ga je. Nismo odredili tko je prvi pucač, znaju se njih dva-tri, dečki su mu dali da puca, dogovore se na terenu, bila je to najbolja pozicija za njega i svaka mu čast, prekrasan gol. Njemu nedostaje samo kontinuitet dobrih igara. Sad ga ima u klubu i reprezentaciji i sad ne smije biti samodopadan nego mora još više i jače raditi jer ima potencijal za najveće stvari, što ja godinama govorim. Drago mi je da je danas to pokazao - zaključio je Dalić.

- Bile su to dvije momčadi različite klase, Hrvatska je dominirala, a mi nismo igrali dobro kako možemo. Da smo zabili gol za 2-1, mogli smo se vratiti, ali Hrvatska je bila bolja - rekao je latvijski izbornik Dainis Kazakevičs.