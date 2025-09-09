Dalićev as iz rukava: 'S 14 sam vozio traktor, i danas sadim krumpire. A djevojku skrivam'

Kristijan Jakić, 28-godišnji veznjak Augsburga i hrvatske nogometne reprezentacije, ostvario je snove koji su se činili dalekima. Njegov put, koji je započeo na prašnjavim terenima Imotske krajine, vođen očevom ljubavlju prema Dinamu, odveo ga je do osvajanja europskog trofeja i statusa jednog od najpouzdanijih igrača Zlatka Dalića koji briljira i na neprirodnoj poziciji desnog beka, u ponedjeljak je protiv Crne Gore zabio prvijenac u 13. nastupu. Iza čvrstog i prgavog garda na terenu, krije se skroman mladić duboko povezan s obitelji i samozatajnom djevojkom koju brižno čuva od očiju javnosti.

Dinamovac u srcu Dalmacije

Nogometna priča Kristijana Jakića neraskidivo je vezana za njegove korijene u Runovićima i oca Ivicu, zvanog Zele. U kraju gdje se većinski navija za Hajduk, Jakićevi su bili jedna od desetak kuća koje su štovale plavu boju.

- Ja sam dinamovac! A i moj Kristijan se opredijelio za Dinamo - ponosno je isticao otac, koji je sinu bio i prvi trener u lokalnom NK Mračaj, klubu koji je svijetu dao legende poput Zvonimira Bobana i Ivana Gudelja.

Upravo je Zele, bivši nogometaš, usadio Kristijanu ljubav prema nogometu i san o igranju na Maksimiru. Taj san postao je vodilja karijere koja je išla težim, zaobilaznim putem. Nakon Mračaja, put ga je vodio preko Imotskog do RNK Splita, gdje je debitirao u seniorskom nogometu. Kasnije je kroz Lokomotivu i kratku, neuspješnu posudbu u Istri gradio status. Upravo ga je to iskustvo ojačalo.

- To mi je dalo još veći motiv da zapnem - priznao je Jakić.

Foto: Privatni album

Puknuti mišić kao životna prekretnica

Dolazak u Zagreb donio je nove izazove. Život u metropoli, izlasci i djevojke nakratko su ga skrenuli s puta, a onda je uslijedio trenutak koji mu je promijenio karijeru i život. Teška ozljeda, puknuće kvadricepsa, dovela je sve u pitanje.

- To mi je bio znak da ne može više tako. U tom trenutku mi je karijera bila dovedena u pitanje - ispričao je Jakić za Gloriju.

Uslijedila su četiri mjeseca mukotrpnog oporavka i preispitivanja. Odlučio se u potpunosti posvetiti nogometu, promijenio je prehranu i životne navike. Ta ga je odluka, uz neupitnu upornost, na kraju dovela do ostvarenja dječačkog sna, transfera u Dinamo. Debi u plavom dresu bio je kao iz filma: u najvećem hrvatskom derbiju protiv Hajduka na Poljudu.

- Da mi je netko prije godinu, dvije rekao da ću debitirati za Dinamo na Poljudu, samo bih se nasmijao - kazao je te 2020. presretni Jakić, očev san bio je ispunjen.

Dinamo i Omonoia sastali se 2. pretkolu Lige prvaka | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Europski vrh i njemački preporod

Nakon samo jedne sezone u Dinamu, s kojim je osvojio dvostruku krunu, stigla je ponuda koja se ne odbija. Eintracht Frankfurt otvorio mu je vrata Bundeslige. Već u prvoj sezoni doživio je vrhunac, osvajanje Europske lige, ispisavši povijest kluba. No uslijedilo je teže razdoblje obilježeno ozljedama i gubitkom mjesta u momčadi.

Početkom 2024. donio je ključnu odluku i otišao na posudbu u Augsburg, gdje je ponovno pronašao sebe. Njegova borbenost i polivalentnost brzo su došle do izražaja, pa je klub otkupio njegov ugovor, vezavši ga do 2028. U Augsburgu je postao standardni prvotimac i vratio se na radar izbornika.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Nježna strana borca s tetovažama

Iako na terenu djeluje neustrašivo, privatno je Kristijan Jakić potpuno drugačiji. Izrazito je vezan za obitelj, a tetovaže na njegovom tijelu posvećene su baki i djedu Ljubi, s kojim je kao dječak radio u polju.

- Moji se bave poljoprivredom, ali danas samo za kućne potrebe. Dok je djed Ljubo bio živ, s kojim sam bio povezaniji nego s ocem, obrađivale su se loze, radilo vino. Svako jutro sjelo bi se na traktor, ja sam ga počeo voziti s 14 godina, išao s djedom u akciju. Super mi je da sam kao mali išao u polje, sadio krumpire. I dandanas to radim kad dođem kod svojih - rekao je Jakić za Gloriju.

Osim nogometa, strast su mu satovi, ali i skupljanje sličica Pokemona i NBA košarkaša te autića Hot Wheels. Najveću podršku pruža mu djevojka, vizažistica s kojom je u vezi četiri godine. Upoznao ju je na moru i tri mjeseca uporno joj slao poruke na Instagramu dok nije dobio odgovor.

Foto: Privatni album

- Povučena je, ali zna se zauzeti za sebe. Jako je radišna, otvorila je svoj salon i sama ga financirala. Ništa me nije tražila - opisao ju je Jakić, ističući kako njezino ime ne želi otkriti kako bi je zaštitio od negativnih komentara.

Par, koji zajedno živi u Njemačkoj, planira i vjenčanje. Kristijan Jakić danas je simbol kako se radom, odricanjem i čvrstim karakterom može preskočiti svaka prepreka. Od dječaka koji je s djedom vozio traktor u Runovićima do igrača koji je asistirao za ključni gol "vatrenih" na Poljudu, njegov put je dokaz da se snovi, koliko god veliki bili, mogu ostvariti.

Foto: Goran Stanzl, Matija Habljak/PIXSELL